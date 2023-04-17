Аннинские укрепления в Выборге внесли в программу реставрации на 2023 год

Несколько фортификационных объектов Выборга, включая ворота Аннинских укреплений, внесли в программу реставрационных работ в 2023 году в Ленинградской области, сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник, 17 апреля. Средства на работы частично выделит владеющая объектом дирекция парка Монрепо.

В Выборге в программу работ, кроме ворот Аннинских укреплений, включено историческое здание кордегардии. Также в обновленный перечень вошли особняк Пантелеева в Ивангороде, где расположен музей художника Ивана Билибина, часовня над могилой графа Павла Шувалова в деревне Вартемяги, двухэтажный дом на улице Жука в Шлиссельбурге и церковь Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Гимрека Подпорожского района.

«Кроме того, в этом году выделены средства на проектирование первого Староладожского шлюза в Шлиссельбурге и двух объектов в усадьбе Николая Рериха в Изваре»,— говорится в сообщении.

Аннинские (Анненские) укрепления — памятник русского оборонного зодчества послепетровского времени. Создано в середины XVIII века. Сегодня укрепления часто используются как арена культурных событий вроде реконструкции рыцарских турниров.

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