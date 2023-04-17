Гендиректором «Уралтрансмаша» временно назначен Олег Рыбин

Заместитель генерального директора завода «Уралтрансмаш» (Екатеринбург, через концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») Олег Рыбин занял должность временного руководителя предприятия. Информация об это размещена в ЕГРЮЛ.

С 2019 года должность гендиректора занимал Дмитрий Семизоров. По данным «Ъ-Урал», он перешел на одну из руководящих должностей в концерне «Уралвагонзавод».

«Уралтрансмаш» производит самоходные артиллерийские установки и гусеничные минные заградители, а также изготавливает продукцию гражданского назначения, например, трамваи. В октябре прошло года предприятие поставило в Минобороны России самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С».

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