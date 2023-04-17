Число погибших при обрушении подъезда в Казахстане выросло до четырех

Из-под завалов обрушившегося подъезда двухэтажного жилого дома в казахстанском городе Жанаозене извлечены тела еще трех погибших. Общее число жертв достигло четырех человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС республики. Также живыми извлечены четверо. Разборы завалов пока продолжаются.

Причиной обрушения подъезда в 12-квартирном доме стал взрыв газового баллона. ЧП произошло сегодня, 17 апреля. Изначально сообщалось о 12 пострадавших, среди них было восемь детей. Пять человек госпитализировали. Подъезд обрушился на площади 150 кв. м. На месте работают более 50 спасателей, десять единиц техники и скорая помощь.

Лаура Кеффер