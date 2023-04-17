Трое украинцев предстанут перед судом за попытку взрыва автостанции в Липецке

Завершено расследование уголовного дела против трех граждан Украины, которые пытались прошлым летом совершить теракт в Липецке. Как следует из картотеки дел Второго западного окружного военного суда, оно поступило на рассмотрение 14 апреля, информации о дате рассмотрения пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело против Яны Даниловой, Ирины Пузановой и Александра Свергуна будет рассматривать коллегия из трех федеральных судей.

Напомним, в июле прошлого года ФСБ России сообщила о предотвращении террористического акта в местах массового пребывания людей в Липецкой области. По версии следствия, трое граждан Украины планировали взорвать самодельное взрывное устройство на автостанции «Сокол» в Правобережном округе.

Как считает обвинение, задержанные действовали под контролем экстремистской и запрещенной в России организации «Правый сектор». Данилову и Пузанову будут судить за участие в экстремистской организации (ч.2 ст.282.2 УК РФ), хранение взрывчатки (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ) и приготовление к теракту (ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ). Свергун обвиняется в этих же преступлениях, а также в контрабанде взрывчатых веществ (ч. 2 ст.226.1 УК РФ) и изготовление взрывчатки (ч.2 ст.223.1 УК РФ). Прошлым летом в ФСБ рассказывали, что задержанные хранили детали взрывчатки в специальном тайнике в лесу, в котором нашли четыре тротиловые шашки общей массой 1,6 кг, электродетонатор и готовые поражающие элементы в виде гвоздей, гаек и шурупов.

Сергей Толмачев

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