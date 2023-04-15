В России на год запустили эксперимент по маркировке икры

В России сегодня, 15 апреля, начнется эксперимент по маркировке красной и черной икры. Он будет проходить по 31 марта 2024 года. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эксперимент не потребует от бизнеса затрат, заявил ТАСС замгендиректора Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки) Реваз Юсупов. По его словам, маркировка не скажется на стоимости икры. Коды маркировки предоставят компаниям на безвозмездной основе. Власти рассчитывают, что также удастся выявлять случаи нелегального оборота икры за счет прослеживаемости каждой банки от завода до потребителя.

Инициаторами эксперимента были компании рыбопромышленной отрасли и профильные ассоциации. Инициативу поддержали в Совете федерации, Госдуме, Росрыболовстве, а также в главном рыбопромышленном регионе — Камчатском крае. В Рыбном союзе считают, что эксперимент позволит оценить эффективность маркировки и, если тест окажется удачным, маркировку можно будет распространить на другие виды рыбной продукции. Эксперимент по маркировке рыбной продукции предполагалось провести в России с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года, но весной Минпромторг решил отложить мероприятие.

Лаура Кеффер