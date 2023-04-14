Эскиз Марка Шагала продали на аукционе в Москве за $2,1 млн

В Москве завершился аукцион «Первые имена» проекта ARTInvestment. Он стартовал 10 апреля, на торгах были представлены 32 лота: 27 живописных работ, четыре работы в смешанной технике и один лот печатной графики. Общая выручка составила 367 млн руб., абсолютным рекордсменом торгов стал эскиз масштабной работы Марка Шагала «Воскрешение» (1948) — 177 млн руб. или около $2,15 млн. Сама картина находится в Центре Жоржа Помпиду во Франции.

«Еще пять лотов преодолели ценовой рубеж в 10 млн руб. Все остальные лоты также были проданы дороже 1 млн руб.»,— сообщает ARTInvestment.

«Голова» Варвары Степановой, датированная 1920 годом, ушла за 59 млн руб.;

«Натурщица» Ильи Репина — 44,2 млн руб.;

картина Абрама Архипова «Рыбаки», написанная в конце 1890-х — начале 1900-х годов — 11,8 млн руб.;

«Парусник в море» Ивана Айвазовского, датированный последней четвертью XIX века — 11,2 млн руб.;

картина Алексея Саврасова «Река Яуза у Лосиного острова», созданная в 1871 году — 10 млн руб.

Мария Федотова