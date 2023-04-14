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обновлено 14:57

Центрально-рыночные отношения

Мэрия и ГК «ПМД» обменяются участками возле Центрального рынка

Городские власти и застройщик ГК «ПМД» заключили договор мены земельных участков, согласно которому стороны обменяются площадками чуть более 1 га в квартале у Центрального рынка. Речь идет о территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского. Мэрия собирается построить школу между ЖК «Доминант» и «Эволюция», а ПМД — жилой комплекс ближе к ул. Пушкина. Эксперты говорят, что обмен участками между властями и бизнесом — обычная практика, позволяющая собственникам исключать чересполосицу и промежутки земли, за которые никто не отвечает. Договор мены мэрии с девелопером обоюдовыгоден и сделает каждый из проектов более успешным.

Фото: Дмитрий Астахов

Фото: Дмитрий Астахов

Администрация Перми и структура ГК «ПМД» — ООО СЗ «Молот» — подписали договор мены земельных участков в квартале у Центрального рынка. Как сообщают в департаменте земельных отношений, речь идет о территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского. Согласно договору, городские власти передадут в собственность ПМД четыре участка в этом квартале общей площадью 1,03 га. Взамен ПМД передаст администрации четыре равноценных участка в 1,02 га на этой же территории. Мэрия и девелопер обменяются землями, чтобы построить возле Центрального рынка школу высотой не более четырех этажей, а также жилье и нежилые объекты.

После завершения организационных процедур в квартале у рынка власти начнут формировать участки для возведения школы. Проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского, уже утверждены. Так, образовательное учреждение разместится на территории в 1,03 га, переданной по договору мены администрации Перми. «Долгое время этот центральный участок по разным причинам было невозможно освоить и сделать из него благоустроенное городское пространство. Сегодня территория активно развивается: ведется масштабная реконструкция квартала, осуществляется жилищное строительство. Возведение здесь новой, современной школы позволит решить актуальную проблему загруженности учебных заведений в центральных районах города»,— отметила замглавы администрации Ольга Андрианова.

Проекты межевания и планировки территории возле Центрального рынка обсуждались на публичных слушаниях минувшим летом. Тогда стало известно, что ПМД может возвести в этой локации разноэтажный ЖК высотой до 30 этажей, а власти — школу возле ЖК «Доминант». В центре квартала обустроят проезд, который соединит улицы Пушкина и Луначарского. Улицу Попова расширят на участке от улицы Пушкина до улицы Луначарского. Сейчас в этом квартале находятся ЖК «Доминант», дом «Моцарт», строящийся ПМД дом «Эволюция», административное здание с отелем Avant, комплекс с рестораном KFC, киоски, малоэтажные дома и прочее. Для дорожного строительства власти изымут несколько участков, в том числе площадки с домом на ул. Попова, 57, здание с KFC.

Напомним, о намерениях преобразовать территорию Центрального рынка краевые власти заявили в марте 2021 года. В частности застройка рынка «Гача», которым владеет семья Биняминовых, планируется с помощью механизма комплексного развития территории.

Руководитель департамента маркетинга ПМД Артем Савельев пояснил, что застройщик и администрация города проводят обмен земельных участков в квартале №134 с целью формирования участка для строительства школы между домом «Эволюция» и ЖК «Доминант». Договор мены участками был заключен в соответствии с утвержденным проектом межевания и планировки территории. Ранее мэрия и ПМД занимались сносом расположенных там строений. По словам господина Савельева, концепция жилого комплекса в этой локации находится в разработке, поэтому уточнить параметры будущего объекта можно будет позднее. «Планируем начать реализацию проекта в 2024 году»,— рассказал Артем Савельев.

Генеральный директор «КомСтрин-Пермь» Марина Коноплева подчеркнула, что обмен участками между властями и бизнесом — обычная практика, предусмотренная земельным законодательством. «Подобные договоры уже заключались в Перми. Возможно, участки были не такие крупные. Обмен позволяет собственникам исключить чересполосицу, промежутки земли, за которые никто не отвечает и не содержит их»,— рассуждает Марина Коноплева. Эксперт отметила тенденцию высотной застройки центра Перми. «Я за то, чтобы застройка сосредотачивалась в центре и город не расползался в ширину. В центре есть резервные сети инфраструктуры, к которым можно подключать новые дома. Кроме того, в этом районе на фоне активного строительства очень нужна школа»,— высказалась госпожа Коноплева. Гендиректор «КомСтрин-Пермь» добавила, что площадь участка ПМД в 1 га позволит разместить ЖК, обеспеченный необходимыми детскими площадками и благоустройством.

Директор «Эстейт Групп» (отдел продаж застройщиков на аутсорсинге) Алексей Терентьев полагает, что обмен участками между городскими властями и застройщиком обоюдовыгоден и делает каждый проект более успешным. «Площадка ПМД отлично подходит под строительство жилья бизнес-класса. Развитие данной локации позитивно сказывается на привлекательности города в целом»,— обратил внимание Алексей Терентьев. Центральное местоположение и близость ко всем ключевым городским и культурным объектам сделает жилье в этой территории востребованным. К недостаткам участка можно отнести близость Центрального рынка, краевой клинической больницы, обилие досуговой инфраструктуры — все это повышает уровень шума и пешеходный трафик, обращает внимание директор «Эстейт Групп».

Евгения Ахмедова

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