Умер кинокритик Юрий Богомолов

На 87-м году жизни скончался российский кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов, сообщил его сын худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов.

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Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Юрий Богомолов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Юрия Александровича не стало. Это случилось сегодня рано утром»,— рассказал он (цитата по ТАСС). Дата и место прощания с кинокритиком и похорон Юрия Богомолова пока не сообщаются.

Юрий Богомолов родился в 1937 году в Ленинграде. Он окончил киноведческий факультет ВГИКа в 1965 году. Был заведующим отделом теории и истории в редакции журнала «Искусство кино», а с 1998-го по март 2004 года — заведующим отделом культуры газеты «Известия». Кроме того, он работал колумнистом агентства «РИА Новости», в журналах «Сноб» и The New Times, а также был телеобозревателем в «Российской газете».

Также Юрий Богомолов публиковался в «Литературной газете» и журнале «Сеанс», был лауреатом премий «Ника» и «Белый слон». Являлся автором нескольких книг по киноискусству, в том числе биографий режиссеров Иосифа Хейфеца, Михаила Швейцера, Романа Балаяна, Михаила Калатозова, Петра Тодоровского и Андрея Кончаловского.

Александр Кислов