Главные новости к утру 14 апреля

Германия разрешила Польше передать Украине пять истребителей МиГ-29. Раньше они стояли на вооружении ГДР, и для их реэкспорта нужно разрешение Берлина.

Российские магазины Pandora переименуют в Pan Club, узнал «Ъ». Структура Сбербанка, являющаяся официальным дистрибутором датского ювелирного бренда, также откажется от продажи исключительно украшений этой марки.

Польская разведка обвинила российские спецслужбы в сборе данных ведомств НАТО и Евросоюза. По версии польской стороны, хакеры использовали фишинг. Сколько дипломатов и ведомств пострадалj, не уточняется.

Илон Маск запустил в Twitter монетизацию контента. Также для подписчиков Twitter Blue лимит символов в сообщении увеличили до 10 тыс.

КНДР провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ракета поможет «значительно реорганизовать стратегические силы сдерживания» республики.

ФАС предварительно согласовала с другими ведомствами введение обязательных биржевых продаж на пять наименований химических товаров, включая стирол, ортоксилол, толуол и парафин, выяснил «Ъ». Полимеры в список пока не вошли.

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло. В следующем матче он сыграет с датчанином Хольгером Руне. 27-летний россиянин продлил свою победную серию до восьми игр.

Эксплуатанты SSJ 100 попросили Минтранс дать «ОДК-Сатурн» статус разработчика двигателя SaM146 производства российско-французского СП PowerJet, узнал «Ъ». Это нужно для проведения капремонтов и согласования изменений в документацию самолета.

В Буркина-Фасо объявили о проведении всеобщей мобилизации. Местные власти приняли это решение для борьбы с «атаками джихадистов».

О предстоящих 14 апреля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».