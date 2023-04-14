В Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию

В Буркина-Фасо объявили о проведении всеобщей мобилизации для борьбы с «атаками джихадистов», сообщает AFP. Власти рассчитывают создать «правовую основу для действий, которые необходимо предпринять» против повстанцев, заявил временный президент страны Ибрагим Траоре.

Он поставил целью вернуть под свой контроль 40% территории, которая контролируется джихадистами, связанными с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация) и «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая организация). «Из-за ситуации в сфере безопасности, с которой мы столкнулись, здоровье нации зависит от пробуждения национального духа всех ее дочерей и сыновей для поиска решения»,— утверждает министр обороны Кассум Кулибали.

Детали указа о мобилизации не раскрываются, но, по данным источника AFP, документ будет включать объявление чрезвычайного положения на захваченных территориях. По словам другого собеседника агентства в силовых структурах, власти также выпустили рекомендацию, позволяющую президенту «использовать людей, товары и услуги, а также ограничивать определенные гражданские свободы».

В феврале правительство Буркина-Фасо уже объявило о плане набрать 5000 солдат для борьбы с повстанческим движением, возникшим в стране с 2015 года. По данным неправительственных организаций, за последние семь лет в результате насилия в Буркина-Фасо погибло более 10 тыс. человек, еще 2 млн местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Лаура Кеффер