Twitter увеличил лимит символов в сообщении до 10 тыс. в платной подписке

Для подписчиков Twitter Blue максимальный лимит символов в одном твите увеличили с 4 тыс. до 10 тыс. символов. Кроме того, в сообщениях теперь доступно форматирование шрифта (жирным и курсивом). Об этом говорится в аккаунте соцсети Twitter Write. Изменения доступны с сегодняшнего дня, 14 апреля.

Подписка Twitter Blue была запущена в ноябре 2022 года после того, как соцсеть купил американский бизнесмен Илон Маск. Накануне он объявил, что в Twitter стала доступна монетизация контента. Предполагается, что в течение следующего года пользователи будут получать все вырученные от подписчиков средства за вычетом комиссии платежных систем.

Лаура Кеффер