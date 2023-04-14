Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Twitter увеличил лимит символов в сообщении до 10 тыс. в платной подписке

Для подписчиков Twitter Blue максимальный лимит символов в одном твите увеличили с 4 тыс. до 10 тыс. символов. Кроме того, в сообщениях теперь доступно форматирование шрифта (жирным и курсивом). Об этом говорится в аккаунте соцсети Twitter Write. Изменения доступны с сегодняшнего дня, 14 апреля.

Подписка Twitter Blue была запущена в ноябре 2022 года после того, как соцсеть купил американский бизнесмен Илон Маск. Накануне он объявил, что в Twitter стала доступна монетизация контента. Предполагается, что в течение следующего года пользователи будут получать все вырученные от подписчиков средства за вычетом комиссии платежных систем.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...