Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло. Игра заняла 3 ч 5 мин и закончилась со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7) в пользу россиянина.

27-летний Медведев продлил свою победную серию до восьми матчей. В четвертьфинале российский теннисист сыграет с датчанином Хольгером Руне.

Турнир АТР серии Masters проводится в Монте-Карло на грунтовых кортах с 9 по 16 апреля. Его призовой фонд превышает €5,7 млн.

Об успехах Медведева — в материале «Ъ» «Даниил Медведев готовится рыть землю».

Лаура Кеффер