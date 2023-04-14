Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло. Игра заняла 3 ч 5 мин и закончилась со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7) в пользу россиянина.

27-летний Медведев продлил свою победную серию до восьми матчей. В четвертьфинале российский теннисист сыграет с датчанином Хольгером Руне.

Турнир АТР серии Masters проводится в Монте-Карло на грунтовых кортах с 9 по 16 апреля. Его призовой фонд превышает €5,7 млн.

Об успехах Медведева — в материале «Ъ» «Даниил Медведев готовится рыть землю».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...