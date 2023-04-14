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Коммерсантъ FM
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Химию сливают на биржу

Производители и потребители не видят нужды в торгах

ФАС предварительно согласовала с другими ведомствами введение обязательных биржевых продаж на пять наименований химических товаров, включая стирол, ортоксилол, толуол и парафин. Полимеры в список пока не вошли. При этом как производители, так и потребители скептически оценивают перспективы торгов нестандартизированными товарами, указывая на наличие множества марок и спецификаций, а также отсутствие реального спроса за пределами долгосрочных контрактов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, ФАС в конце марта направила на согласование в ведомства проект доклада премьеру Михаилу Мишустину о мерах по развитию биржевой торговли на 2023–2025 годы. В нем регулятор предложил список ключевых товаров, по которым «критически важно» сформировать биржевые индексы.

В список (есть в распоряжении “Ъ”) вошли 13 продуктов неорганической химии (включая аммиак, хлор, каустическую соду и диоксид серы), 51 продукт органической химии (в том числе стирол, терефталевая кислота, толуол, этилен, окись этилена, глицерин и гликоли), 13 наименований полимеров (полиэтилен высокого и низкого давления, полипропилен, полистирол и поливинилхлорид), а также три вида каучуков. ФАС предлагает обязать производителей химической продукции (в том числе компании, которые не занимают доминирующего положения) продавать на бирже 10% от объема продаж на внутреннем рынке.

При этом, сообщают источники “Ъ”, после обсуждения с другими ведомствами список сократился до пяти товаров: стирол, нормальный бутиловый спирт, ортоксилол, толуол и парафин. Но такой вариант противоречит декабрьскому распоряжению правительства, утвердившему «дорожную карту» по развитию биржевых торгов, в котором были указаны и полимеры, включая полиэтилен и полистирол.

ФАС давно хочет создать российские ценовые индикаторы, особенно для экспортных товаров. Актуальность проблемы выросла из-за санкций, так как большинство международных бенчмарков формируется западными ценовыми агентствами. Но в правительстве нет единства в том, как именно должны выглядеть торги химической продукцией. Так, ЦБ разработал концепцию национальной системы финансовых и товарных индикаторов, в рамках которой их формирование не обязательно должно проходить на бирже. В ФАС настаивают именно на биржевых торгах.

В ЦБ подтвердили “Ъ”, что регулятор разрабатывает законопроект, который определит статус финансовых и товарных индикаторов и их администраторов, а также установит требования к ним. Формировать индикаторы смогут организаторы торговли на основе данных биржевых и внебиржевых сделок, говорят в ЦБ: «С учетом того, что ряд товаров нефтегазохимии относится к сложно стандартизируемой продукции, Банк России направил предложения в ФАС по использованию режима организованных торгов в формате конкурентных аукционов продавца».

В ФАС сообщили “Ъ”, что разработали документ, предполагающий формирование индикаторов на базе коллегиального органа в рамках биржевого комитета службы. Там пояснили, что минимальный уровень продаж в 10% «необходим для формирования объективного рыночного индикатора и ликвидности». В ведомстве напомнили, что совместный приказ о нормативе обязательных продаж министерства должны принять не позднее конца 2023 года. В Минпромторге поддерживают включение полимеров в первичной форме в перечень биржевых товаров для реализации на внутреннем рынке.

Но сами игроки жалуются на то, что требования о биржевых продажах не учитывают особенности рынков полимеров: каждый вид нефтехимических продуктов насчитывает до 150 марок, адаптированных под потребности конкретного клиента. Потребители тоже не готовы переходить на биржевые закупки, так как долгосрочные контракты с формулой цены обеспечивают им предсказуемость. В СИБУРе отмечают, что тестовые сделки по самым распространенным маркам полиэтилена, спиртам и стиролу показали отсутствие спроса с учетом ограничения возможности выбора базисов поставки и стандартных размеров лота. «Многие потребители не готовы сами заходить на биржу, так что будут вынуждены привлекать трейдера, что усложняет цепочку поставок и увеличит расходы»,— подчеркнули в холдинге.

Гендиректор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко признает, что у российских потребителей полимеров часто возникают разногласия по цене с производителями, которые в определенные периоды продают продукцию на внутренний рынок дороже, чем на экспорт. Но, по его мнению, вывод большого количества наименований товаров на биржу проблему не решит, а может даже усугубить, с учетом возможного манипулирования ценами и спекуляций. К тому же, полагает эксперт, выводить менее 35% от объема производства просто не имеет смысла. А в текущей ситуации, полагает господин Ткаченко, даже если биржевая торговля будет организована, стоит ожидать лишь «номинальных продаж».

Ольга Мордюшенко

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