Главные анонсы 14 апреля

В Самарканде (Узбекистан) пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. В повестке вопросы об итогах межмидовских консультаций стран СНГ в 2022 году, о реализации программы действий для активизации сотрудничества внешнеполитических ведомств стран СНГ, о придании статуса базовой организации по подготовке и переподготовке журналистских кадров и другие.

Планируется публикация ежемесячного доклада Международного энергетического агентства о состоянии мирового рынка нефти.

В России состоится презентация в режиме онлайн коллекции одежды, которая будет продаваться в бывших магазинах Zara, вновь открывающихся под названием MAAG.

14 и 15 апреля на Украине намечен визит министра здравоохранения Франции Франсуа Брона. В программе участие в церемонии открытия центра восстановительной хирургии во Львове, подписание соглашения о сотрудничестве для восстановления системы здравоохранения Украины с использованием европейского финансирования.

Во Вьетнаме намечен визит госсекретаря США Энтони Блинкена.

В Южной Корее пройдет визит министра иностранных дел Франции Катрин Колонны. В программе участие в IV корейско-французском стратегическом диалоге.

В Молдавии вступает в силу решение правительства страны об отзыве своего представителя в исполнительных органах СНГ.

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд проведет заседание по делу о посредничестве в даче взятки в отношении главы Союза десантников Уральского федерального округа Евгения Тетерина.

В Санкт-Петербурге пройдет церемония спуска на воду седьмого серийного корабля противоминной обороны проекта 12700 «Лев Чернавин».