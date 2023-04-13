Главные новости за 13 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

В Анапе на два месяца заключили под стражу 55-летнего бывшего депутата горсовета и экс-главу поселка Витязево Леонида Кориафили, подозреваемого в многомиллионном мошенничестве.

Декларации о доходах за прошлый год сдали 19 депутатов Законодательного собрания Краснодарского края из 70.

Полиция Краснодара выясняет личность школьницы, выложившей видеоролики о пытках домашних животных. По данным ведомства, к ним поступило девять сообщений по поводу шокирующего видео, которое появилось в анонимном Telegram-канале.

В Геленджике на авторынке в одном из магазинов произошел крупный пожар. Очевидцы также говорили о взрыве, который ему предшествовал.

В трех районах Краснодара завершили строительство трех детсадов общей вместимостью 910 мест.

Гидрометцентр предупредил о возможном подъеме уровня воды в реках Кубани и Адыгеи. Прогноз будет действовать трое суток.

На Кубани стоимость килограмма клубники увеличилась до 1400 руб./кг. Речь идет о тепличных ягодах, выращенных в Адыгее. Импортная клубника стоит всего 250 руб./кг.

В «Промсвязьбанке» рассматривают вопрос о завершении строительства или «других действиях» в отношении четырехэтажного здания в центре Краснодара, на перекрестке улицы Красноармейской и Головатого.

Суд в Севастополе взыскал 114 млн руб. с киевского Альфа-Банка, который национализируется Украиной, в пользу российского Фонда защиты вкладчиков. Речь идет о процентах за незаконное пользование чужими денежными средствами.

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