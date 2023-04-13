В Краснодаре ищут школьницу-садистку, издевавшуюся в прямом эфире над котом и хомяком

Полиция Краснодара выясняет личность автора видеороликов о пытках домашних животных, сообщили в пресс-службе городского управления МВД. По данным ведомства, к ним поступило девять сообщений по поводу шокирующего видео, которое появилось в анонимном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

На кадрах девушка, предположительно, школьного возраста, издевается над котом и хомяком, устраивая опрос среди подписчиков – каким способом причинить мучения животным.

На видео отреагировала депутат Гордумы Краснодара Галина Глущенко. Она просит органы провести тщательную проверку. «Такие ситуации не должны остаться безнаказанными. Не верится, что такое может творить ребенок. Подготовлю обращение к начальнику УМВД с просьбой взять ситуацию под личный контроль, найти автора видео и принять необходимые меры»,— сообщила депутат.

Прокуратура Краснодарского края сообщила, что контролирует ход полицейской проверки по данному факту.

Наталья Решетняк

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