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На Кубани стоимость килограмма клубники увеличилась до 1400 рублей

На Сенном рынке Краснодара клубнику предлагают по 1,4 тыс. руб. за килограмм, пишет «КП-Кубань».

Ягода, которую предлагают торговцы, по их словам, выращена не на Кубани, а в теплицах соседней Адыгеи. Крупную клубнику можно взять по 840 руб. за контейнер, мелкую — по 500 руб. При этом импортная ягода из Турции и Греции стоит всего 250 руб. за килограмм.

Спрос и на тепличную клубнику из Адыгеи, и на импортную пока не высок. Покупатели не проявляют особенного интереса — ждут, когда на прилавках появится местная ягода.

Местные фермеры говорят, что цена на клубнику должна упасть в мае, когда начнется ее массовое созревание. На рынках появится большой объем, который обвалит цены.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», цена кубанской клубники возмутила известного повара Константина Ивлева. В начале апреля он приехал в Краснодар снимать кулинарное шоу. По традиции отправился на рынок, где ему предложили купить 300-граммовый лоток якобы белореченской клубники за 600 руб. Цена показалась шеф-повару завышенной. В ответ возмутились фермеры. По их мнению, некорректно сравнивать стоимость ягоды в начале апреля и в пик сезона.

Андрей Пугачев

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