Экс-депутата Анапы заключили под стражу по делу о мошенничестве с землей

В Анапе на два месяца заключили под стражу 55-летнего бывшего депутата горсовета и экс-главу поселка Витязево, подозреваемого в многомиллионном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Фамилия фигуранта не называется, по данным «Ъ-Кубань», речь идет о Леониде Кориафили.

«Рассмотрев материалы, приняв во внимание тот факт, что обвиняемый скрывался от органов следствия и находился в федеральном розыске, суд ходатайство удовлетворил и заключил фигуранта под стражу»,— говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального управления СКР, в 2014 году обвиняемый завладел 110,5 млн руб. двух бизнесменов, продав им вымышленный земельный участок на берегу моря под строительство гостиницы.

В 2020 году фигурант скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. 11 апреля беглого экс-депутата задержали сотрудники отдельной роты ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Анапе.

Наталья Решетняк

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