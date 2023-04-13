Уровень воды в реках Кубании Адыгеи достигнет опасных отметок

Уровень воды в реках Кубани в ближайшие часы может подняться до опасных отметок, предупредили в краевом гидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

«Срочная информация! Просим максимально распространить. В ближайшие часы на Кубани ожидаются подъемы уровней воды в реках с достижением опасных отметок»,— говорится в сообщении метеорологов.

Уточняется, что реки могут начать выходить из берегов период с 16–18 часов и до конца суток 13 апреля, а также сутки 14–15 апреля.

Риск подтоплений существует в юго-восточной территории Краснодарского края (Белореченский, Лабинский, Курганинский, Усть-Лабинский районы) и Республики Адыгея (Шовгеновский, Красногвардейский, Кошехабльский районы).

Наталья Решетняк

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