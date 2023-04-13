В Краснодаре достроили три детских сада на 910 мест

В трех районах Краснодара завершили строительство трех детсадов общей вместимостью 910 мест, сообщили краевые власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Новое дошкольное учреждение на 350 мест построили по нацпроекту «Демография» в районе улиц им. Кирилла Россинского и Батуринской,. Еще один детсад на 350 мест расположен в станице Елизаветинской. Третий детский сад на 210 мест находится по улице Тупиковой в хуторе Ленина. Последние два объекта возвели по госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры».

«Детсады уже получили заключения о соответствии. Сейчас готовится документация для получения актов ввода в эксплуатацию», — рассказал руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

Как отмечают в пресс-службе администрации региона, в зданиях и на прилегающих территориях детских садов есть групповые комнаты, музыкальные и спортивные залы и пр. На территории установлены теневые навесы и игровые площадки.

Наталья Решетняк

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