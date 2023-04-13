Исполнительное рядом, но оно запрещено

Суд в Севастополе взыскал с киевского Альфа-Банка, который национализируется Украиной, 114 млн рублей в пользу российского Фонда защиты вкладчиков. Речь идет о процентах за незаконное пользование чужими денежными средствами. Эксперты считают, что фактическое получение денег затруднено в силу законодательного запрета на Украине исполнять решения российских судов.



После прекращения работы «Укрсоцбанка» в Крыму Фонд защиты вкладчиков выкупил права требования к финансовой организации у жителей полуострова

Фото: wikipedia.org

Арбитражный суд Севастополя удовлетворил иск АНО «Фонд защиты вкладчиков» к АО «Альфа-Банк» (сейчас Sense Bank) из Киева о взыскании 114,8 млн руб. Речь идет о процентах за незаконное пользование чужими денежными средствами. Проценты начислялись с 2016 года, после того как Фонд отсудил у Укрсоцбанка (позднее влился в структуру киевского Альфа-Банка) средства вкладчиков, с которым финансовая организация не рассчиталась после прекращения своей деятельности в Крыму. Сведения об этом опубликованы в арбитражной картотеке.

Как ранее писал «Ъ», киевский «Альфа-Банк» в декабре 2022 года провел ребрендинг и сейчас называется Sense Bank. После признания репутации его акционеров, попавших под санкции Запада, «небезупречной», украинские власти запустили процесс его национализации. Сообщалось, что банком через ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited владеют российские бизнесмены Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен. 11 апреля Верховная рада Украины в первом чтении приняла закон, разрешающий Нацбанку страны национализировать финорганизации, принадлежащие подсанкционным лицам.

Как следует из материалов дела, на момент вхождения полуострова в состав России в Укрсоцбанке находилось 357,2 млн руб., внесенных жителями Крыма и Севастополя. После включения регионов в состав РФ, банки, имеющие лицензию Нацбанка Украины и работающие на территории Крыма и Севастополя, должны были до начала 2015 года получить лицензию на свою деятельность от Банка России. В случае неисполнения обязательств перед кредиторами или вкладчиками Центробанк РФ обяззан был прекратить их деятельность, что в итоге и было сделано.

После прекращения работы Укрсоцбанка в Крыму Фонд защиты вкладчиков выкупил права требования к финансовой организации у жителей Республики Крым и Севастополя. Всего к маю 2015 года Фонд выплатил 2357 гражданам компенсации по вкладам на общую сумму 357,2 млн руб. Однако банк не отреагировал на требования о расчете с Фондом по выкупленным договорам, в судебных заседаниях не участвовал, в результате чего эти средства были взысканы в пользу Фонда.

Судя по материалам дела, данные средства банком до сих пор не выплачены в пользу Фонда, что позволило организации обратиться с иском к украинскому Альфа-Банку, потребовав с него набежавшие проценты. Севастопольский арбитраж признал правомерность иска.

Специалист краснодарской юридической фирмы «Векави Групп» Вероника Якушева считает решение севастопольского суда правомерным. При этом она отмечает, что фактическая исполнимость этого судебного акта находится под вопросом. Она пояснила «Ъ-Кубань», что на Украине с 2018 года действует поправка в закон об исполнительном производстве, в результате которой решения российских судов оказались приостановленными «до устранения обстоятельств политического характера».

«В связи с этим в настоящее время судебный акт может быть исполнен банком только добровольно, и фактическое получение денег будет зависеть от решений должностных лиц финансовой организации, а в случае ожидаемой национализации — и от руководящей элиты»,— резюмировала юрист.

Михаил Волкодав

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