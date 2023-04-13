В «Промсвязьбанке» рассказали о планах на заброшенный недострой в центре Краснодара

В «Промсвязьбанке» рассматривают вопрос о завершении строительства или «других действиях» в отношении четырехэтажного здания в центре Краснодара. Об этом порталу 93.RU сообщили в пресс-службе банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 93.ru Фото: 93.ru

Недостроенный объект находится на углу улиц Красноармейской и Головатого. Сейчас площадка огорожена металлическим забором, а на самом здании висит растяжка с рисунком фасада. Как сообщили порталу в мэрии Краснодара, земельный участок площадью 853 кв. м, на котором находится заброшенное здание, принадлежит «Промсвязьбанку». Осенью 2010 года организация получила разрешение на строительство бизнес-центра.

«Здание на углу улиц Красноармейской и Головатого относится к непрофильным активам банка и начинало строиться для размещения в нем офиса ПСБ. Строительство было заморожено после несогласования главным архитектором города внесения изменений в проект в части увеличения этажности»,— сообщили в «Промсвязьбанке».

На паспорте объекта, который до сих пор остался на здании, отмечается, что проект бизнес-центра разрабатывало ООО «АС-Проект», генподрядчиком было ООО «Стройфаза». По документу, в центре Краснодара планировалось построить высотку.

По данным системы «Контур.Фокус», «АС-Проект» было зарегистрировано в Краснодаре в 2010 году. Компания работает в области архитектуры. Директором является Александра Попова, учредителем — Олег Куршеитов. В 2022 году выручка организации составила 336 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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