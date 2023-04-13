Декларации за 2022 год подали менее трети депутатов Заксобрания Кубани

Декларации о доходах за прошлый год сдали 19 депутатов Законодательного собрания Краснодарского края из 70, сообщается на сайте парламента. Сами декларации в обобщенном виде на сайте пока не размещены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krasnodar.er.ru Фото: krasnodar.er.ru

Большинство региональных парламентариев (49), которые совмещают основную работу и депутатскую деятельность, представили уведомления о том, что они не совершали в течение отчетного периода сделок, сумма которых превышает их заработок за три последних года. Двое депутатов ЗСК освобождены от предоставления сведений о своих доходах на основании президентского указа, отменяющего их публикацию в интернете и СМИ на время специальной военной операции (СВО).

Ранее стало известно, что большинство депутатов Госдумы не воспользовались правом не отчитываться о доходах публично. Как сообщается в Telegram-канале думы, декларации представили 96,2% депутатов.

Наталья Решетняк

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