«Газпром» наращивает офисную долю

Доля качественных офисных помещений в Петербурге, занимаемых структурами «Газпрома», достигла 14%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переезд структур ПАО «Газпром» в собственные офисные центры не приведет к критичному высвобождению площадей на рынке офисной недвижимости в течение ближайших десяти лет

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Переезд структур ПАО «Газпром» в собственные офисные центры не приведет к критичному высвобождению площадей на рынке офисной недвижимости в течение ближайших десяти лет

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Такие данные приводят аналитики консалтинговой компании IPG.Estate. Эксперты подготовили исследование о доле ПАО «Газпром» в структуре офисного рынка Санкт-Петербурга и о влиянии на него планов компании по консолидации в собственных проектах на Лахте и Охтинском мысу.

За 2021–2022 годы в разрезе продолжения развития «Газпрома» в Санкт-Петербурге было несколько важных информационных поводов: в мае 2021 года компания объявила о планах реализовать проект «Лахта-центр — 2», а в декабре 2021 года — «Лахта-центр — 3». В сентябре 2022 года Госстройнадзор выдал разрешение на застройку территории на Охте, где к 2026 году планируется реализовать штаб-квартиру компании «Газпром нефть». Иван Починщиков, управляющий партнер компании «IPG Россия», говорит: «С точки зрения офисного рынка Петербурга это важные инициативы, которые могут оказать принципиальное влияние на вектор развития сегмента в перспективе десяти лет».

По состоянию на начало 2023 года общий объем рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга достиг 4,93 млн кв. м (GLA). Совокупный объем арендуемых и купленных офисных площадей структурами ПАО «Газпром» составляет 707,6 тыс. кв. м (без учета «Лахта-центра»), или 14% от всего объема офисного сегмента. «По состоянию на начало 2023 года, по нашим оценкам и на основании данных из годового отчета ПАО "Газпром", в Петербурге работает 70,7 тыс. сотрудников»,— подсчитали в IPG.

Принимая во внимание современный подход ПАО «Газпром» к зонированию офисных пространств, цифра занимаемых площадей сопоставима с цифрой количества сотрудников из расчета 10 кв. м офисной площади на одного сотрудника, делится господин Починщиков.

По итогам 2022 года объемы арендованных офисных помещений структурами ПАО «Газпром» приблизились к рекордным показателям 2014 и 2016 годов. Совокупно в 2022 году было арендовано 94 тыс. кв. м с учетом форвардной сделки по аренде в «Невской ратуше». Данный факт свидетельствует о том, что объема готовых помещений в «Лахта-центре» недостаточно для текущих нужд корпорации, полагают в IPG.

«Кроме этого, на текущий момент мы фиксируем дополнительные факторы, которые указывают на то, что экспансия компании будет продолжаться в среднесрочной перспективе. Во-первых, арендуемые структурами ПАО "Газпром" крупные площади не высвобождаются. Во-вторых, наблюдается значительный спрос на готовые офисные блоки высокого качества со стороны структур "Газпрома". Таким образом, по нашим оценкам, развитие компании с точки зрения аренды новых площадей будет продолжаться в 2024–2025 годах, несмотря на наличие офисных помещений в рамках собственной штаб-квартиры»,— говорит господин Починщиков.

Он сообщил, что компания начала исследование с обзора планов «Газпрома» в отношении дальнейшего развития территории в районе Лахты и на Охтинском мысу. Исходя из данных планов совокупная площадь заявленных проектов составит 565 тыс. кв. м. «Нам известно о сроках реализации проекта на Охте (2026 год), в отношении "Лахта-центра — 2" и "Лахта-центра — 3" мы можем предположить, что объекты будут готовы в течение ближайших десяти лет. Таким образом, к 2033 году для собственных нужд структуры "Газпрома" будут использовать минимум 875 тыс. кв. м офисной недвижимости, включая уже введенные две очереди "Лахта-центра" (офисная площадь составляет 310 тыс. кв. м)»,— рассуждает господин Починщиков.

По оценке IPG, переезд структур ПАО «Газпром» в собственные офисные центры не приведет к критичному высвобождению площадей на рынке офисной недвижимости в течение ближайших десяти лет. С одной стороны, нефтегазовый сектор продолжит умеренный рост, а также релокацию структур, которые пока не переехали в Санкт-Петербург. С другой стороны, спрос на площади будет формироваться и другими пока развивающимися секторами: компаниями, работающими с госконтрактами, растущими российскими IT-компаниями.

Денис Кожин