Положительный эффект импортозамещения

Курс на импортозамещение, взятый отечественной производственной энергетической отраслью почти десять лет назад, помог в 2022 году минимизировать проблемы с нехваткой отдельных видов продукции и разрушением ранее выстроенных логистических цепочек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начатое несколько лет импортозамещение помогло отрасли сохранить ранее наработанные позиции и потенциал. Правда, отдельные категории продукции, а точнее, составных ее частей заместить пока не удалось

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Начатое несколько лет импортозамещение помогло отрасли сохранить ранее наработанные позиции и потенциал. Правда, отдельные категории продукции, а точнее, составных ее частей заместить пока не удалось

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным Росстата, по итогам 2022 года объем выпуска электрооборудования в стране составил 96,3% по отношению к году ранее. Это очень неплохой результат, считают эксперты. Они полагают, что новые санкции из-за начала СВО и уход в прошлом году из России ряда иностранных отраслевых компаний не смогли критично отразиться на производственном секторе в энергетике. Взятый еще в 2014 году курс на импортозамещение в отрасли продемонстрировал свой положительный эффект, и по большинству сегментов необходимого для энергетики оборудования серьезных провалов не произошло.

Схожая с общероссийской ситуация на рынке производства электрооборудования в 2022 году наблюдалась и в Петербурге. По данным Петростата, объемы выпуска данной продукции составили 92,5% в сравнении с годом ранее. Крупные электромашиностроители не только не снизили объемы производства, но и ускорили разработку полностью отечественных технологий и продуктов. В частности, в конце прошлого года «Силовые машины» завершили сборку газовой турбины большой мощности ГТЭ-170, ранее такое оборудование выпускалось только в партнерстве с Siemens. В марте текущего года Невский завод сообщил о создании первой отечественной системы магнитного подвеса по программе импортозамещения.

Устойчивый ТЭК

Сами участники рынка также считают, что начатое несколько лет импортозамещение помогло отрасли сохранить ранее наработанные позиции и потенциал. Правда, отдельные категории продукции, а точнее, составных ее частей заместить пока не удалось.

Несмотря на введенные санкции и уход ряда значимых для российской энергетики зарубежных игроков, таких как Enel и Fortum, устойчивость российского ТЭК и производственной отрасли для него стала экономическим феноменом, считает генеральный директор АО «Трансэнерком» Олег Шевцов. «С одной стороны, санкции негативно отразились на деятельности энергокомпаний, так как ограничения распространились на эксплуатацию импортных энергоблоков на ТЭС, например, турбин общей мощностью 35 ГВт, что составляет около 20% от мощности всех ТЭС, которые производили примерно 62% всей генерации в стране. Но при этом появились новые партнеры и поставщики из других стран (Китая, Индии, Кореи, Турции), а также эффективный механизм параллельного импорта. К тому же большинство новых проектов в сфере генерации и в сетевом хозяйстве не были заморожены»,— напомнил он.

По мнению заместителя генерального директора группы СВЭЛ Антона Туголукова, проблем с оборудованием для энергетики в России нет. А вот с отдельными комплектующими для этого оборудования все несколько сложнее, признается он. Часть из них импортируется, так как в России нет аналогов, а также потенциала для того, чтобы эти аналоги появлялись. «Безусловно, производство ряда комплектующих удалось наладить, и большую роль здесь сыграла поддержка не только государства, но и крупного бизнеса. Приведу в качестве примера интересный кейс прошедшего года: мы пришли в компанию, выпускающие продукцию, аналогичную той, что нужна нам, прописали техзадание и помогли им запустить производство. Таким образом, уже решили проблему с электротехническим фарфором для вводов масляных трансформаторов»,— сообщил господин Туголуков.

Сделать правильный выбор

В нашей стране не все так плохо, как кажется, все зависит от изначального правильного выбора локализоваться или импортозаменить, уверен директор Зеленодольского электротехнического завода (ЗЭТЗ) Наиль Галимов. По его словам, предприятие каких-либо существенных проблем, возникших во время санкций, не почувствовало. При создании компании изначально был выбран курс на отечественных производителей комплектующих. В том числе данный фактор позволил быстро среагировать в 2022 году и не допустить срыва государственного заказа по выпуску зарядных станций.

О ставке на импортозамещение, а не локализацию говорит и председатель правления Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) Сергей Морозов. «Санкции в области энергетического машиностроения поставили нас в такие условия, что выход остался один: создать отечественный ветрогенератор мультимегаваттного класса. Все, признаем ошибки с локализацией производства на первом этапе развития ветроэнергетики, делаем выводы и идем дальше. В настоящий момент абсолютно все компоненты для производства такого оборудования могут производиться или уже производятся предприятиями российской промышленности. У ветроэнергетики сильный экспортный потенциал, потому что энергопереходом, декарбонизацией производства занимаются сейчас во всем мире и на всех континентах. Когда у нас будет сильное предложение в этой сфере, тогда появятся и перспективы. Пока у нас в этой сфере отставание на несколько десятилетий, но его еще можно компенсировать. Если опять начнем играть в карго-культ с локализаций, можем остаться ни с чем уже навсегда»,— делится господин Морозов.

Отечественные компании смежных с энергетикой отраслей, ранее также занявшиеся импортозамещением, смогли укрепить свои позиции на рынке, в частности, в сегменте производства арматуры для ТЭК. По словам коммерческого директора АО «ПТПА» Инны Щегловой, до введения санкций поставщиками продукции на технологические линии энергетических предприятия были в основном европейские и американские компании. «Мы смогли оперативно откликнуться на запросы рынка, поскольку уже давно видели для себя перспективу развития в тех нишах, которые сейчас освободили западные производители. На сегодняшний день,— добавляет она,— в нашей отрасли оставались только риски, связанные с поставкой приводных устройств. После ухода с рынка ключевых производителей электроприводов и пневмоприводов на рынке образовался дефицит, поскольку оставшиеся игроки не покрывают всю потребность российских энергетических компаний. Здесь мы также запустили собственный проект по освоению производства электроприводов».

По мнению генерального директора компании РТЛ Михаила Решеткова, о том, что не удалось импортозаместить, говорить пока рано, нужно больше времени для этого процесса. На сегодняшний день можно отметить активность производителей и наличие господдержки, направленной на продвижение отечественного оборудования, а это значит, что есть работа, есть что развивать и экспортировать. «Но важен и внутренний рынок. К примеру, в Северо-Западном регионе сосредоточено достаточно много производителей теплообменного оборудования, котлов, подстанций, трансформаторов, которые в первую очередь нужны для нашего внутреннего пользования и поддержания объектов энергообеспечения страны. Для усиления позиций нужно заявлять о себе, стремиться модернизировать производственные линии, оборудование, искать поддержку на развитие своего производства то есть быть проактивными»,— подчеркивает он.

Не обойтись без «цифры»

По мнению представителей отрасли, импортозаместить производственный сектор невозможно без перехода электроэнергетики на отечественные информационные программные продукты. В рамках данной задачи потребуется развитие российской электронной компонентной базы.

По словам генерального директора компании «Бимэйстер Инжиниринг» Дениса Мариненкова, практически все ключевые игроки российского энергетического сектора в 2022 году столкнулись с серьезными технологическими ограничениями, связанными с отказом иностранных компаний от участия в партнерских проектах. В условиях прогнозируемых ограничений в поставках импортных комплектующих и оборудования на первый план вышли задачи пересмотра стратегий управления техническим обслуживанием и ремонтом объектов критической инфраструктуры энергетического сектора. «Однозначно продолжится тренд на создание цифровых двойников сложных производственных объектов с применением технологий информационного моделирования, машинного обучения, IoT и больших данных. Задачи повышения надежности эксплуатации и эффективности ТОиР оборудования по-прежнему будут приоритетными. И решаться они будут с помощью наших российских решений, в том числе с помощью цифровых двойников предприятий»,— уверен он.

Артем Алданов