Энергетика включается в локализацию

Адекватным ответом на санкционные вызовы, с которыми столкнулась российская электроэнергетика, стало импортозамещение посредством локализации и диверсификации производств. Более 2 млрд рублей инвестирует в производства в регионах и разработку собственных продуктов компания «Систэм Электрик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компания «Систэм Электрик» образована в 2022 году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в России и Белоруссии локальному руководству

Фото: Систэм Электрик Компания «Систэм Электрик» образована в 2022 году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в России и Белоруссии локальному руководству

Фото: Систэм Электрик

«Систэм Электрик» — производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации. Компания образована в 2022 году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в России и Белоруссии локальному руководству.

«Прошлый год стал для нас периодом трансформации,— поясняет генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.— Сохранив ключевые активы и команду, мы стали полностью российской производственной компанией. Уже проделана огромная работа по поиску поставщиков из России и дружественных стран и по разработке электронных компонентов совместно с другими российскими производителями».

Повысить эффективность

Согласно обновленной инвестиционной стратегии, до 2025 года три предприятия, входящие в группу компаний «Систэм Электрик», получат более 2 млрд рублей. При этом речь не идет о модернизации (чаще всего подразумевающей замену устаревшей техники на новую), предприятия уже оснащены современным оборудованием. Акцент сделан на региональное развитие, увеличение налоговых отчислений и разработку импортозамещающих продуктов.

Наибольший объем инвестиций (1,5 млрд рублей до 2025 года, из них более 450 млн уже в 2023 году) будет направлен на завод «Потенциал» в Республике Марий Эл, один из крупнейших в мире производителей электроустановочных изделий. Еще 650 млн рублей получат предприятия, расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Заменить импорт

Полмиллиарда рублей «Систэм Электрик» инвестирует в развитие одного из российских технологических лидеров — научно-технического центра «Механотроника» в Санкт-Петербурге, который занимается разработкой и производством электроники и микропроцессорной техники для нужд в ключевых промышленных и гражданских сегментах рынка, а также наукоемкими разработками в области автоматизации в энергетике (например, разработкой решений для цифровых подстанций).

«Центр тесно сотрудничает с отечественными производителями электронной компонентной базы для максимального использования российских разработок в своей продукции и для поддержки российской электронной промышленности,— рассказывает Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация».— На данный момент компания разрабатывает продукты, способные оперативно заместить номенклатуру ушедших из России западных поставщиков, исключительно на российских комплектующих. По ряду позиций мы близки к стадии промышленного производства и рассчитываем представить полностью локализованный продукт к середине 2023 года».

Обеспечить цифровизацию

По мнению господина Ладыгина, импортозамещение в сфере электроники необходимо для обеспечения технологического суверенитета стратегически важных отраслей экономики. «Традиционно в России лидировали зарубежные производители — в зависимости от типа оборудования их продажи достигали 70% рынка,— отмечает господин Ладыгин.— Увеличение локализации производства микроэлектронной техники и программного обеспечения в области промышленности, энергетики и строительства обеспечит импортозамещение и повысит технологический суверенитет России в этой сфере. Мы наблюдаем большой спрос на современные и эффективные решения для стратегических отраслей экономики, например, на предстоящей выставке "Нефтегаз" и Национальном нефтегазовом форуме мы представим технологии и разработки для одного из ключевых сегментов добывающей промышленности».

НТЦ «Механотроника» уже сейчас демонстрирует высокий уровень локализации технологий: его продукция включена в реестр производимой на территории РФ, программное обеспечение «Конфигуратор МТ» — в реестр отечественного ПО Минцифры РФ. Предприятие имеет государственную аккредитацию Минцифры на осуществление деятельности в области IT и «Паспорт цифровой зрелости», согласно которому Индекс уровня цифровизации составляет 63% (существенно выше среднего показателя в регионе среди системообразующих предприятий).

В рамках реализации инвестпроекта будет увеличена производственная площадка научно-технического центра, проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию отечественной электронной компонентной базы для электроэнергетики, освоены новые цифровые инструменты.

Стать флагманом

Активно развивают программы импортозамещения и на другом предприятии — «Систэм Электрик Завод "Электромоноблок"» (СЭЗЭМ), производящем электротехническое оборудование среднего напряжения. Предприятие расположено в Коммунаре Гатчинского района, с 2020 года оно входит в список системообразующих предприятий региона. Его продукция используется в реализации проектов для энергообъектов гражданской и промышленной инфраструктуры, линий энергоснабжения, центров обработки данных. Более 85 тыс. комплектных распределительных устройств (КРУЭ), произведенных СЭЗЭМ, работают по всей России. В 2022 году на предприятии создана сборочная линия по производству распределительных устройств среднего напряжения, проведены модернизация и автоматизация. Инвестпроект «Систэм Электрик» предусматривает выделение 150 млн рублей на расширение производства и углубление локализации. К середине 2024 года планируется большую часть компонентов для производства КРУЭ выпускать самостоятельно, непосредственно на заводе.

По мнению руководства компании, завод СЭЗЭМ способен стать одним из флагманских предприятий региона по импортозамещению электротехнической продукции — поскольку работает в тесном сотрудничестве с уже упомянутым НТЦ «Механотроника», который зарекомендовал себя в качестве признанного лидера отрасли за более чем тридцать лет работы на российском рынке.

Также в ГК «Систэм Электрик» входят инженерно-сервисный центр в Москве и центр инноваций Systeme Soft в «Иннополисе», что позволяет предлагать клиентам и партнерам единую экосистему на базе российского программного обеспечения. В новых реалиях стратегия отдельно взятой компании может стать значимым вкладом в развитие региональных промышленных комплексов и технологическую независимость России.

Себя показать

«Локализует» компания и одно из ключевых мероприятий в сфере решений для электроэнергетики — «Инновационный саммит» (ранее — Innovation Summit Moscow, с 2017 года проводившийся компанией Schneider Electric).

«Саммит зарекомендовал себя как важное событие в сфере электроэнергетики и автоматизации,— говорит Алексей Кашаев.— Здесь ведущие эксперты могут открыто обсуждать стоящие перед ними задачи и вызовы, и мы решили сохранить эту возможность обмена информацией».

Саммит (выставка и деловая программа) пройдет 24–25 мая 2023 года на одной из площадок «Систэм Электрик» в особой экономической зоне «Технополис Москва». Основной темой станет «Технологическая независимость в новых реалиях». Будет работать Центр компетенций, разработок и решений по импортозамещению, где представят достижения отечественного НИОКР по управлению электроэнергией, результаты работы НТЦ «Механотроника», заводов «Потенциал» и СЭЗЭМ. На площади в 3 тыс. кв. м разместятся продукты и решения для различных отраслей экономики: нефтегазовой промышленности, металлургии, машиностроения, инфраструктуры, гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, финансового сектора и телекоммуникаций. Также будут представлены программное обеспечение, продукция для домашнего применения, сервисные предложения компании.

«Мероприятие станет актуальной площадкой для всех партнеров, работающих в области распределения электроэнергии и автоматизации,— уверен генеральный директор «Систэм Электрик».— Мы представим продукты и решения, разработанные нашими экспертами под потребности российского рынка и уже доступные для клиентов».

Вероника Зубанова