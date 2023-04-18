«Россия сильна не только из-за ресурсов»

18–20 апреля в петербургском «Экспофоруме» пройдет XI Российский международный энергетический форум (РМЭФ). О ключевых вопросах актуальной повестки ТЭК и о том, почему лидирующее место РФ в энергетике обусловлено не только ресурсами, рассказал генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Елисеев / ЭкспоФорум-Интернэшнл Фото: Дмитрий Елисеев / ЭкспоФорум-Интернэшнл

BUSINESS GUIDE: Как бы вы охарактеризовали текущую ситуацию в сфере ТЭК?

СЕРГЕЙ ВОРОНКОВ: За последний год для этого рынка характерна смена рыночной конъюнктуры. Происходит переориентация наших рынков сбыта и поставок с Запада на Восток, это касается не только поставок сырьевых ресурсов, но также и технологического обеспечения энергетики.

BG: Насколько остро в отрасли стоит проблема импортозамещения?

С. В.: Вопросы импортозамещения по-прежнему актуальны. Перед отраслью стоят задачи заменить производителей комплектующих, освоить восточные рынки сбыта, и ТЭК неплохо с этим справляется. В рамках РМЭФ данным вопросам будет уделено большое внимание. Мы ожидаем приезда делегаций из Казахстана, Узбекистана, Ирана. Иран — достаточно развитая страна с точки зрения производства компонентов и готовой продукции. Мы также ждем гостей из Индии, которая тоже является одной из крупнейших мировых стран по производству промышленного оборудования, в том числе для нужд энергетики.

BG: Какие еще тенденции в сфере ТЭК вы считаете определяющими?

С. В.: Один из ключевых трендов сегодня — безопасность. Не только кибербезопасность предприятий отрасли, которые, понятно, все больше переходят на цифровой формат управления и контроля, но и физическая безопасность энергообъектов. Такие предприятия, особенно расположенные на западе страны, должны быть максимально готовы к любым внешним воздействиям.

Конечно, в центре внимания остается переход к низкоуглеродной энергетике. Этот вопрос тоже будет одной из ключевых тем дискуссии на РМЭФ. Данная проблематика сейчас в тренде всего общемирового технологического развития. Но, как я уже говорил, в отличие от наших западных партнеров, которые 20 лет говорили об экологии, а теперь расконсервируют угольные шахты, мы все-таки стараемся двигаться в более прогрессивном направлении. Наши генерирующие компании от намеченных планов не отказываются.

BG: Вы считаете, что, несмотря на закрытие некоторых рынков сбыта, разрыв логистических цепочек, энергетика страны выдерживает удар?

С. В.: И прошлый год, и вообще история показывают, что энергетика была и остается ключевой отраслью экономики России. Не только из-за ресурсов. Следует помнить, что уже более ста лет наша страна электрифицирована. Со времен плана ГОЭЛРО ведущую роль в развитии российской энергетики играет Санкт-Петербург. Здесь работает большое количество фундаментальных производственных предприятий, известных на весь мир, генерирующих компаний, оснащенных самими современными технологиями. Представители этих компаний будут присутствовать на форуме, где они и расскажут, как они справляются с санкциями и прочими трудностями.

Традиционно в рамках РМЭФ-2023 мы организуем экскурсии на ключевые энергопредприятия Петербурга. В этом году гости форума смогут посетить Юго-Западную ТЭЦ — одну из самых продвинутых теплоэлектроцентралей Санкт-Петербурга. Вторым местом станет знаменитый Невский завод (входит в группу «Газпром энергохолдинг индустриальные активы».— BG). Мы ожидаем очень продуктивную работу на форуме. Специалисты из разных регионов страны, а также зарубежных стран, представители региональных властей приедут делиться опытом.

Очевидно, что ситуация действительно стабилизировалась, никто не паникует, все уже нашли какие-то решения, и в принципе мы готовы констатировать, что все едут на форум именно обмениваться опытом.

BG: Какие события РМЭФ-2023 вы считаете самими ожидаемыми?

С. В.: 19 апреля мы во второй раз проведем большой Презентационный день с участием департамента энергетики ПАО «Газпром нефть». Эта сессия заслуживает особого внимания, потому что здесь компаниям предоставляется беспрецедентный шанс показать свои технологические достижения, которые впоследствии могут быть взяты на вооружение таким крупным заказчиком. Из огромного количества желающих не все проходят модерацию, но тем не менее мы ожидаем, что это будет одним из самых ярких мероприятий форума.

Главным событием станет пленарное заседание, намеченное на 18 апреля. Его тема обозначена в этом году как «Энергетическая безопасность России и последствия смещения вектора развития международного сотрудничества в сфере ТЭК». На заседании будут обсуждаться все те вопросы, которые я уже назвал выше: угрозы энергетической безопасности, пересмотр подходов к модернизации объектов генерации, пути реализации перехода к низкоуглеродной энергетике и многие другие.

Среди ключевых тем также устойчивое развитие в ТЭК, ему будет посвящена, например, конференция «Моделирование будущего в сфере устойчивого развития энергетического потенциала страны». На круглом столе «Стандарты и защита интеллектуального учета электроэнергии» затронут вопросы автоматизации энергетических систем. Новые векторы международного сотрудничества — тема конференции «Международное сотрудничество в электроэнергетике в странах ЕАЭС».

20 апреля запланирован Молодежный день. Состоится конференция молодежного инновационного центра ПАО «Россети Ленэнерго». Мультипроектный Центр деловых контактов соберет свыше ста участников. Ожидается более 1,5 тыс. переговоров и встреч.

В рамках выставочной программы РМЭФ состоится XXX международная выставка «Энергетика и электротехника». Параллельно на площадке «Экспофорума» пройдут международные выставки «ЖКХ России», «Сварка/Welding» и международная выставка-конгресс «Защита от коррозии».

BG: РМЭФ зарождался на базе выставки «Энергетика и электротехника». Как за 30 лет изменился проект?

С. В.: За это время стало понятно, что существование просто выставки технологических достижений неэффективно без деловой программы. Сегодня в век цифровых технологий, когда начальную информацию практически о любой продукции мы можем найти в интернете, уже нет необходимости везти оборудование на выставку, чтобы рассказать, зачем и кому оно необходимо. Половина оборудования, представленного на экспозициях,— потенциальные разработки, которые демонстрируются с целью поиска финансирования для запуска этой продукции в массовое производство. И вот как раз для того, чтобы объяснить потенциальным заказчикам, каким образом технологические новинки позволят улучшить экономику их предприятий, и нужна деловая программа. На таких встречах специалисты обсуждают, куда движется отрасль и как быть на передовой развития. С этой задачей в полной мере справляются мероприятия конгрессно-деловой программы РМЭФ.

BG: ТЭК России на форуме представлен в основном крупным бизнесом? Какие возможности предлагаются представителям средних и малых предприятий?

С. В.: Крупный бизнес в ТЭК — это тяжелое машиностроение, распределительные и генерирующие компании. Но любой энергообъект состоит из многих составляющих — компонентов, которыми предприятия обеспечивает средний бизнес. Среди участников наших мероприятий — большой процент представителей таких компаний. Малому бизнесу, например, небольшим конструкторским бюро, мы также всегда стараемся идти навстречу, помогаем им развиваться. Понимая, что они пока не обладают достаточным финансовым потенциалом для широкого представления своих услуг или продукции, мы ищем способы для их продвижения. Чтобы классные технологии перспективных, но малоизвестных производителей находили свою аудиторию. И наши участники подтверждают: своих первых поставщиков или покупателей они находят на полях форума.

BG: В 2021 году конгрессно-выставочные мероприятия проходили еще в условиях пандемийных ограничений. События прошлого года, наверное, также не способствовали выполнению планов по посещаемости деловых мероприятий. Каких результатов вы ждете в этом году?

С. В.: Да, последние три года мы постоянно привыкаем к новым условиям и вызовам: сначала к ковидной, а потом к новой экономической и геополитической реальности. В этом году мы полностью довольны наполнением как деловой, так и выставочной программ форума. Количество участников выставок и деловой программы планируем увеличить вдвое по сравнению с прошлым годом. Ожидаем очень продуктивной работы.

Александра Тен