Устойчивость есть, а уверенности — нет

По итогам первого квартала 2023 года энергосектор страны продолжает демонстрировать устойчивость. Некоторые аналитики даже называют такую устойчивость феноменальной — учитывая положение, в котором страна находится последние 14 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам прошлого года потребление энергии выросло на 1,5% по стране, платежная дисциплина тоже демонстрирует положительные показатели: задолженность за поставленную электроэнергию на оптовом рынке электрической энергии и мощности по результатам 2022 года сократилась на 14,3% по сравнению с 2021 годом. На этом фоне энергетические предприятия города сохраняют объемы инвестпрограмм и продолжают оставаться привлекательными партнерами для банков, которые охотно готовы кредитовать этот сектор.

Для властей главной задачей на рынке энергетики остается поиск золотой середины: удержание тарифов на уровне, который бы не привел к социальному взрыву, и в то же время — поиск источников финансирования инвестпрограмм энергокомпаний.

Перед отраслью же наиболее актуальными направлениями работы остаются цифровизация и импортозамещение. Сейчас многие производители энергооборудования по-прежнему зависят от импортных комплектующих. Это не могло не сказаться на объеме выпуска продукции: по России он снизился по сектору на 3,5%, а по Петербургу и того больше — на 7,5%. Работа по поиску новых поставщиков и вариантов локализации производства ведется, но, как говорят участники рынка, пока сложно окончательно понять, что получится импортозаместить, а без какой ввозимой извне продукции отрасли не обойтись.

Сделать прогноз, с каким итогом придет к концу году отечественная промышленность, тоже не так просто. А именно показатели будут во многом определять и устойчивость энергетического сектора.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Энергетика»