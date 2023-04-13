Райсуд в Петербурге не признал незаконным разрешение на строительство школы дзюдо

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска градозащитников к Госстройнадзору с требованием признать незаконным выдачу разрешения на строительство школы олимпийского резерва по дзюдо имени А.С. Рахлина у парка Сахарова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Суд административным истцам в удовлетворении требований отказал»,— говорится в сообщении.

С иском к ведомству обращались градозащитные активисты Мария Андриенко, Людмила Василевская, Анна Щеголева и Наталья Самерсова. Они требовали признать незаконным выданное в феврале 2022 года разрешение по строительство учебного заведения, поскольку, по их мнению, строительство нарушит право местных жителей на комфортную среду, так как здание «врежется» в парк. В самом парке, кроме того, обитают краснокнижные ушастая сова и усач мускусный, чья популяция может пострадать в результате реализации проекта. Активисты требовали переноса строительства в Полюстровский парк.

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