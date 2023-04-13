Сервисы знакомств расширяют границы

Российские дейтинг-сервисы инвестируют в продвижение за рубежом. О таких планах сообщили в приложении для онлайн-знакомств Mamba. В 2023 году компания планирует вложить в экспансию на рынки других стран $6,5 млн. Речь идет об инвестициях в маркетинг. Причем при положительном сценарии сумму увеличат до $10 млн, заявил журналистам гендиректор компании Андрей Бронецкий. По его словам, наиболее привлекательные для развития сервиса рынки США, Турции, Германии, Израиля и Казахстана.

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Причем значительным фактором стала и волна эмиграции россиян в 2022 году, рассказал “Ъ FM” генеральный директор сервиса знакомств Mamba Андрей Бронецкий:

«Эти страны и так формируют нам определенную выручку. Есть русскоговорящая аудитория, а есть, например, жители Германии, Турции, которые заинтересованы в знакомствах с россиянами. Мы вкладываем средства, чтобы увеличить эти цифры.

Сейчас речь, конечно, не идет о том, чтобы захватить сколь-нибудь значимую долю рынка. Про США с такими суммами речь вообще не может идти. Влияние оказывает и снижение конкуренции на локальном рынке. У нас появилась возможность и ресурсы смотреть шире. Отъезд аудитории повлиял на количество пользователей нашего сервиса за рубежом. Но этот рост составил не более 10% — заметно, но не критично. Дейтинг устроен таким образом, что ему проще развиваться там, где уже есть его аудитория».

После того как 21 сентября была объявлена частичная мобилизация, сервисы знакомств зафиксировали рост активности пользователей в странах, наиболее популярных для релокации россиян. Например, у Mamba в Армении число регистраций выросло на 135% за неделю, в Грузии — на 120%, в Турции — на 110%. Инвестировать в продвижение за рубежом решили и другие отечественные сервисы. Например, такие планы есть у Teamo. Сервис планирует инвестировать до $700 тыс. на развитие приложения в этих регионах, рассказала генеральный директор компании Анна Гришачева:

«Мы-то, конечно, не Mamba. Смотрим на Армению, Грузию, Казахстан и Монголию как раз в связи с тем, что там у нас есть аудитория, может быть, небольшая, но мы никогда и не привлекали оттуда пользователей специально. Так сложились обстоятельства, что продвигать приложение там — хорошая идея из-за отсутствия ограничений в платежах у пользователей. Из других амбициозных целей на 2023-2024 год — обновленное приложение.

Что такое дейтинг сейчас? Он превращается из поиска партнера в досуговую историю, когда ты просто приходишь посмотреть на людей. И это проблема большого количества дейтинговых проектов. Люди уже немного устали от этой досуговой истории. Интересно именно расширение аудитории местных жителей этих стран. Если мы увидим, что у нас получается, то будем открывать представительство и уже адаптировать наше приложение под текущие реалии Казахстана, например».

Кроме того, возможность инвестировать в продвижение за рубежом рассматривает и сервис LovePlanet. В текущих условиях у российских игроков есть два сценария развития за границей, говорит независимый эксперт в области разработки дейтинговых приложений Ярослав Сергеев:

«Первый сценарий — негативный: когда российские сервисы займут нишу знакомств экспатов и не смогут развиваться дальше. Но есть и позитивный сценарий, на который, очевидно, рассчитывают коллеги. Если экспаты — это не какая-то изолированная группа, а люди, которые уезжают в другую страну и хотят расширить свои социальные связи не только в среде бывших соотечественников. Для дейтинга принципиально важно за счет маркетинга прибавить к этой аудитории местных жителей и раскрутить этот маховик.

Все зависит от стоимости этого маркетинга. В Казахстане, Армении, Грузии он относительно дешевый, можно съесть эти рынки довольно просто. В Германии лиды тоже будут дорогими, и там, скорее, больше вероятность негативного сценария. В Турции крупных игроков не очень много, и иам Mamba долго прилагала различные последовательные усилия для того, чтобы закрепиться на рынке. Есть хорошие шансы. В США самый богатый рынок, он исключительно конкурентный, но там не очень много российских экспатов».

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Сабина Адлейба