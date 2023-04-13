Центр патриотического воспитания предложили построить в Нижнем Новгороде

ООО «Ассамблея-52» подало заявку на региональный Совет по земельным и имущественным отношениям, запросив небольшой земельный участок на Красносельской улице у дома №1. Компания предложила построить пятиэтажное здание Центра патриотического воспитания. Инвестор заявил объем инвестиций в проект почти в 60 млн руб. Учредителем компании, судя по данным ЕГРЮЛ, выступает фонд «Патриотический центр “Русская Победа”».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз патриотического центра на улице Красносельской

Эскиз патриотического центра на улице Красносельской



Администрация Нижнего Новгорода не поддержала этот проект. Ее представители сообщили, что свободный земельный участок в рамках планировки территории района Больших оврагов необходим под возведение жилого дома для расселения аварийного фонда. Министр градразвития Нижегородской области Марина Ракова возразила, что участок слишком тесный для размещения многоквартирного дома, к тому же в данном районе большой дефицит социальной инфраструктуры, а идея патриотического центра очень импонирует властям.

Поскольку муниципалитет настаивал, что попробует вписать жилой дом на пересечении Красносельской и Барминской улиц, чиновники решили собрать отдельное совещание у заместителя губернатора, чтобы обсудить оба предложения и решить, под какой именно проект следует отдать небольшую территорию площадью около 1,4 тыс кв. м.

Иван Сергеев