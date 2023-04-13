Обанкротившаяся криптобиржа FTX смогла вернуть $7,3 млрд для компенсаций клиентам

Юристы обанкротившейся в ноябре прошлого года криптобиржи FTX смогли обнаружить уже в общей сложности $7,3 млрд принадлежащих ей ликвидных активов. Из них с января по начало апреля было найдено $800 млн. Активы включают наличные, криптовалюты и инвестпродукты, которые впоследствии могут быть возвращены клиентам и инвесторам FTX. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление юриста FTX Энди Дитдериха, сделанное им в суде по банкротствам в штате Делавэр.

По словам юриста, учитывая, насколько успешно идет процесс возвращения активов, FTX может сейчас уже начать думать о будущем. Он считает, что ситуация стабилизировалась, чему в немалой степени поспособствовал рост курса криптовалют. В настоящее время, по словам юриста FTX, они ведут переговоры с акционерами и инвесторами о возможном возобновлении работы криптобиржи. Решение по этому вопросу может быть принято уже в этом квартале, сообщил он. Однако все зависит от того, будут ли найдены необходимые для этого значительные средства. Кроме того, FTX работает над составлением плана по выходу из банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, который должен быть представлен до июля этого года.

Криптобиржа FTX, которая одно время считалась второй по величине криптобиржей в мире, обанкротилась в ноябре 2022 года. За два месяца до банкротства FTX оценивалась в $32 млрд, в начале декабря стоимость активов биржи упала до $1 млрд. Основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено уже более десятка обвинений, включая мошенничество, сговор с целью обмана, халатность в управлении биржей, дачу взяток и т. п. Под следствием находятся также несколько бывших топ-менеджеров FTX.

Алена Миклашевская