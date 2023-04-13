Житель Белорецка подозревается в организации экстремистской ячейки

Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Баймака Станислава Гудкова по подозрению в организации и участии в деятельности экстремистской организации (чч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ) и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 1 ст. 321 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, в июне 2022 года неоднократно судимый подозреваемый, содержащийся под стражей за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, организовал в СИЗО ячейку движения АУЕ, деятельность которого в 2020 году решением Верховного суда России признана экстремистской и запрещена. Мужчина изготавливал и распространял предметы с изображением символики запрещенной организации, пропагандировал криминальную идеологию, а также вовлек в экстремистскую деятельности других следственно-арестованных.

Также подозреваемый организовал «акт неповиновения в виде объявления массовой голодовки», дезорганизовав работу исправительного учреждения, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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