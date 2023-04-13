Чисто символически

Весенние парфюмы — это всегда запах белых цветов и жасмина, предвестника жарких летних дней. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самых интересных новинках и бестселлерах с этим ингредиентом в составе.

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«Пьянящий, чувственный, волнующий» — как только не описывают аромат жасмина. Само слово «жасмин» происходит от персидского «yasameen», что означает «дар от Бога»; в Индии женщины часто носят его в волосах как символ удачи, а в Индонезии это главный цветок на свадебных церемониях. В древности жасмин использовался как афродизиак, его эфирное масло применялось в аюрведической практике.

Сегодня жасмин является одним из наиболее часто используемых компонентов в парфюмерии, его легко смешивать с другими ингредиентами, чтобы добиваться необычных и ярких оттенков в готовых духах. Существует около 200 видов этого цветка, но только два из них выделяются как наиболее ценные в деле создания ароматов: жасмин самбак и жасмин крупноцветковый. Жасмин самбак, также называемый арабским жасмином, звучит более насыщенно и мускусно, а крупноцветковая вариация намного мягче и «зеленее». Ищите в ароматах сочетания жасмина с сандаловым деревом, туберозой, мускусом и специями: с ними композиции духов получаются привлекательными и запоминающимися.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ex Nihilo, цветочно-амбровая парфюмерная вода Vesper Glitz!. Ноты: жасмин, мимоза, мандарин и нероли. Парфюмер: Надеж ле Гарлантезек. Philipp Plein, цветочно-древесная парфюмерная вода Plein Fatale Rose. Ноты: черная смородина, розовый перец, бергамот, иланг-иланг, тубероза, жасмин, лепестки розы, пачули, сандаловое дерево, мускус, амбра, ваниль. Парфюмер: Альберто Морильяс. Byredo, цветочный аромат из восточной группы Flowerhead. Ноты: жасмин самбак, тубероза, сицилийский лимон, лепестки розы, амбра, замша. Парфюмер: Бен Горхэм. Loewe, восточно-цветочная парфюмерная вода Solo Ella. Ноты: жасмин самбак, нероли, зеленый чай, гелиотроп, апельсин, амбра, кедр, персик, груша, красные, яблоки. Парфюмер: Эмилио Валерос. Gucci, цветочная туалетная вода Flora Gorgeous Jasmine. Ноты: итальянский мандарин, бергамот, черный перец, жасмин, жасмин самбак, магнолия, дамасская роза, сандал, бензоин, пачули. Парфюмер: Альберто Морильяс. Следующая фотография 1 / 5 Ex Nihilo, цветочно-амбровая парфюмерная вода Vesper Glitz!. Ноты: жасмин, мимоза, мандарин и нероли. Парфюмер: Надеж ле Гарлантезек. Philipp Plein, цветочно-древесная парфюмерная вода Plein Fatale Rose. Ноты: черная смородина, розовый перец, бергамот, иланг-иланг, тубероза, жасмин, лепестки розы, пачули, сандаловое дерево, мускус, амбра, ваниль. Парфюмер: Альберто Морильяс. Byredo, цветочный аромат из восточной группы Flowerhead. Ноты: жасмин самбак, тубероза, сицилийский лимон, лепестки розы, амбра, замша. Парфюмер: Бен Горхэм. Loewe, восточно-цветочная парфюмерная вода Solo Ella. Ноты: жасмин самбак, нероли, зеленый чай, гелиотроп, апельсин, амбра, кедр, персик, груша, красные, яблоки. Парфюмер: Эмилио Валерос. Gucci, цветочная туалетная вода Flora Gorgeous Jasmine. Ноты: итальянский мандарин, бергамот, черный перец, жасмин, жасмин самбак, магнолия, дамасская роза, сандал, бензоин, пачули. Парфюмер: Альберто Морильяс.

Ирина Кириенко