Чисто символически

Весенние парфюмы — это всегда запах белых цветов и жасмина, предвестника жарких летних дней. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самых интересных новинках и бестселлерах с этим ингредиентом в составе.
«Пьянящий, чувственный, волнующий» — как только не описывают аромат жасмина. Само слово «жасмин» происходит от персидского «yasameen», что означает «дар от Бога»; в Индии женщины часто носят его в волосах как символ удачи, а в Индонезии это главный цветок на свадебных церемониях. В древности жасмин использовался как афродизиак, его эфирное масло применялось в аюрведической практике.
Сегодня жасмин является одним из наиболее часто используемых компонентов в парфюмерии, его легко смешивать с другими ингредиентами, чтобы добиваться необычных и ярких оттенков в готовых духах. Существует около 200 видов этого цветка, но только два из них выделяются как наиболее ценные в деле создания ароматов: жасмин самбак и жасмин крупноцветковый. Жасмин самбак, также называемый арабским жасмином, звучит более насыщенно и мускусно, а крупноцветковая вариация намного мягче и «зеленее». Ищите в ароматах сочетания жасмина с сандаловым деревом, туберозой, мускусом и специями: с ними композиции духов получаются привлекательными и запоминающимися.