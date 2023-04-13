Латвия подтвердила отправку своих военных на Украину

Минобороны Латвии сообщило, что страна отправляла своих военных на Украину для выполнения вспомогательных функций, в том числе охраны латвийского посольства в Киеве. Заявление ведомства приводят порталы Delfi и LETA.

«Латвия направила на Украину солдат для выполнения определенных вспомогательных функций, в том числе охраны посольства Латвии на Украине и охрану грузов»,— сказано в сообщении ведомства. В заявлении отметили, что военные Латвии не принимали участия в военных действиях.

Ранее СМИ со ссылкой на документы из утечки из Пентагона писали, что страны НАТО отправляли своих военных на Украину. По информации, содержащейся в документах, на Украине находилось 17 латвийских военных. В утечке не было данных о том, где именно они находились.

Олеся Павленко