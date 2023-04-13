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Luding Group

Company profile

Основана в 1993 году Артуром Варжапетяном и Арменом Шахазизяном. По данным ЕГРЮЛ, они владеют ООО «Лудинг» на паритетных началах. Группа выступает одним из крупнейших импортеров тихих и игристых вин в Россию, а также поставщиком крепкого спиртного. Ассортимент включает более 5 тыс. напитков свыше 300 производителей из 37 стран мира. Продажи в день оцениваются в 500 тыс. бутылок. Имеет логистические центры в 16 городах России, сеть филиалов и дистрибуторов. Выпускает собственные вина на винодельне Olymp в Краснодарском крае с объем годового производства 1,5 млн дал. Собственные бренды крепкого спиртного выпускает на Коломенском винно-коньячном заводе мощностью до 800 тыс. дал в месяц. Также производит коньяк на заводе МАП в Армении. Портфель собственных марок включает коньяк «Айвазовский», водку Tchaikovsky, виски William Watt, Eldermen, джин Lockwood, Woodman и др. По имеющимся у “Ъ” данным, в 2022 году Luding Group импортировала 35,2 млн л алкогольной продукции. Выручка ООО «Лудинг» в 2021 году была на уровне 34,76 млрд руб.

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