Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Городские вузы ждут денег на прорывы

Высшие учебные заведения получат половину федерального гранта на создание центров трансфера технологий

Четыре государственных вуза Петербурга (Политехнический университет Петра Великого, Морской технический университет, Университет аэрокосмического приборостроения и Университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича) получат 132,2 млн рублей в 2023–2024 годах в рамках федерального гранта на создание в университетах и научных организациях центров трансфера технологий. Центры призваны ускорять внедрение научных разработок в реальный сектор экономики. Эксперты полагают, что финансирование технологических прорывов важно, но гораздо более остро стоит кадровый вопрос.

В 2023 году на конкурс грантов Минобрнауки России для создания и развития центров трансфера технологий было подано 58 заявок от научных и образовательных организаций из 27 регионов

В 2023 году на конкурс грантов Минобрнауки России для создания и развития центров трансфера технологий было подано 58 заявок от научных и образовательных организаций из 27 регионов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2023 году на конкурс грантов Минобрнауки России для создания и развития центров трансфера технологий было подано 58 заявок от научных и образовательных организаций из 27 регионов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам конкурсного отбора 20 университетов и научных организаций из 10 регионов страны получат федеральные гранты на создание и развитие центров трансфера технологий (ЦТТ) в размере более 235 млн рублей в 2023 году и более 400 млн рублей в 2024 году, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ. Срок предоставления грантов — четыре года. Как уточнили в пресс-службе комитета по науке и высшей школы Петербурга, размер выделяемых средств для четырех вузов Северной столицы на этот и следующий годы составит 132,2 млн рублей: в 2023-м — 50,8 млн, в 2024-м — 81,3 млн.

В 2023 году на конкурс грантов Минобрнауки России для создания и развития центров трансфера технологий было подано 58 заявок от научных и образовательных организаций из 27 регионов России. Заявки оценивались экспертами по трем критериям и 16 показателям. Одно из обязательных условий — привлечение внебюджетных средств в объеме не менее 50% от общего размера гранта.

Финансирование программы ЦТТ СПбПУ («Политех») запланировано в объеме более 72 млн рублей из средств гранта и более 36 млн из внебюджетных источников на весь период реализации программы в течение 2023–2027 годов, рассказал «Ъ-СПб» ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской. Михаил Ещенко, советник ректора по инновационному развитию СПбГМТУ («Корабелка»), сказал, что этому вузу на 2023–2024 годы в рамках развития ЦТТ будет выделено 29,7 млн рублей Алексей Рабин, директор Центра координации научных исследований СПб ГУАП, также поделился цифрами: сумма гранта ГУАП в 2023 году составит 27 млн рублей, в 2024–2026 годах — по 23 млн ежегодно. «Финансирование из средств гранта рассчитано на четыре года, а софинансирование из внебюджетных источников (113 млн до 2027 года) — на все пять. Речь идет не о спонсорстве, а о полноценном сотрудничестве»,— обратил внимание господин Рабин.

По словам господина Рудского, ЦТТ СПбПУ — часть экосистемы технологического развития Санкт-Петербургского политехнического университета, главной целью которой является коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности в сотрудничестве с такими крупными компаниями, как подразделения «Росатома», «Ростеха», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Северсталь», АО «Силовые машины». Господин Рабин отмечает, что в рамках развития ЦТТ ГУАП подписал соглашения с ПАО «Газпром нефть», АО «Информационные спутниковые системы», АО «Концерн "Гранит-Электрон"», ФГУП «ЦНИИ машиностроения», Клубом стратегических инициатив Санкт-Петербурга.

Александр Терентьев, партнер экспертной группы Veta, полагает, что уровень федерального финансирования в данном случае можно оценивать только как отправную точку для проектов, а дальше многое уже будет зависеть от уровня заинтересованности исполнителей. «Технологические прорывы возможны, но не все решают деньги, скорее тут важен кадровый вопрос и именно за счет коллаборации с вузами будет осуществляться поиск необходимых кадров. Не исключено, что новые идеи будут рождаться не только за счет финансового стимулирования, но и на чистом энтузиазме»,— предполагает эксперт.

По словам господина Терентьева, указанные университеты, безусловно, имеют высокий потенциал по обеспечению страны кадрами для развития высокотехнологических отраслей экономики.

Александра Тен

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...