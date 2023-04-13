Городские вузы ждут денег на прорывы

Четыре государственных вуза Петербурга (Политехнический университет Петра Великого, Морской технический университет, Университет аэрокосмического приборостроения и Университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича) получат 132,2 млн рублей в 2023–2024 годах в рамках федерального гранта на создание в университетах и научных организациях центров трансфера технологий. Центры призваны ускорять внедрение научных разработок в реальный сектор экономики. Эксперты полагают, что финансирование технологических прорывов важно, но гораздо более остро стоит кадровый вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 году на конкурс грантов Минобрнауки России для создания и развития центров трансфера технологий было подано 58 заявок от научных и образовательных организаций из 27 регионов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В 2023 году на конкурс грантов Минобрнауки России для создания и развития центров трансфера технологий было подано 58 заявок от научных и образовательных организаций из 27 регионов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам конкурсного отбора 20 университетов и научных организаций из 10 регионов страны получат федеральные гранты на создание и развитие центров трансфера технологий (ЦТТ) в размере более 235 млн рублей в 2023 году и более 400 млн рублей в 2024 году, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ. Срок предоставления грантов — четыре года. Как уточнили в пресс-службе комитета по науке и высшей школы Петербурга, размер выделяемых средств для четырех вузов Северной столицы на этот и следующий годы составит 132,2 млн рублей: в 2023-м — 50,8 млн, в 2024-м — 81,3 млн.

В 2023 году на конкурс грантов Минобрнауки России для создания и развития центров трансфера технологий было подано 58 заявок от научных и образовательных организаций из 27 регионов России. Заявки оценивались экспертами по трем критериям и 16 показателям. Одно из обязательных условий — привлечение внебюджетных средств в объеме не менее 50% от общего размера гранта.

Финансирование программы ЦТТ СПбПУ («Политех») запланировано в объеме более 72 млн рублей из средств гранта и более 36 млн из внебюджетных источников на весь период реализации программы в течение 2023–2027 годов, рассказал «Ъ-СПб» ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской. Михаил Ещенко, советник ректора по инновационному развитию СПбГМТУ («Корабелка»), сказал, что этому вузу на 2023–2024 годы в рамках развития ЦТТ будет выделено 29,7 млн рублей Алексей Рабин, директор Центра координации научных исследований СПб ГУАП, также поделился цифрами: сумма гранта ГУАП в 2023 году составит 27 млн рублей, в 2024–2026 годах — по 23 млн ежегодно. «Финансирование из средств гранта рассчитано на четыре года, а софинансирование из внебюджетных источников (113 млн до 2027 года) — на все пять. Речь идет не о спонсорстве, а о полноценном сотрудничестве»,— обратил внимание господин Рабин.

По словам господина Рудского, ЦТТ СПбПУ — часть экосистемы технологического развития Санкт-Петербургского политехнического университета, главной целью которой является коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности в сотрудничестве с такими крупными компаниями, как подразделения «Росатома», «Ростеха», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Северсталь», АО «Силовые машины». Господин Рабин отмечает, что в рамках развития ЦТТ ГУАП подписал соглашения с ПАО «Газпром нефть», АО «Информационные спутниковые системы», АО «Концерн "Гранит-Электрон"», ФГУП «ЦНИИ машиностроения», Клубом стратегических инициатив Санкт-Петербурга.

Александр Терентьев, партнер экспертной группы Veta, полагает, что уровень федерального финансирования в данном случае можно оценивать только как отправную точку для проектов, а дальше многое уже будет зависеть от уровня заинтересованности исполнителей. «Технологические прорывы возможны, но не все решают деньги, скорее тут важен кадровый вопрос и именно за счет коллаборации с вузами будет осуществляться поиск необходимых кадров. Не исключено, что новые идеи будут рождаться не только за счет финансового стимулирования, но и на чистом энтузиазме»,— предполагает эксперт.

По словам господина Терентьева, указанные университеты, безусловно, имеют высокий потенциал по обеспечению страны кадрами для развития высокотехнологических отраслей экономики.

Александра Тен