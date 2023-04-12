Ярославец предложил принять закон о первомайской демонстрации

Ярославский общественник, член ЛДПР Сергей Казанский обратился к президенту России, в Госдуму РФ и к губернатору Ярославской области с предложением законодательно закрепить проведение первомайских демонстраций, сообщил автор инициативы «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первомайская демонстрация в Ярославле в 2016 году

Фото: Правительство Ярославской области Первомайская демонстрация в Ярославле в 2016 году

Фото: Правительство Ярославской области

Свою инициативу он обосновывает законом «О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести"», в котором говорится, что в таких городах «проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), а также в День города».

«Какие именно публичные мероприятия должны проводиться 1 мая, в законе не говорится. Я предлагаю закрепить на законодательном уровне в этой день демонстрации, по аналогии с "Бессмертным полком" 1 мая нести портреты тружеников тыла, создать единую колонну»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Сергей Казанский.

По словам господина Казанского, участие в первомайской демонстрации должно быть добровольным, но организатором должна выступать исполнительная власть. Возродить традицию времен СССР он хочет в ответ на «запрет всего русского и советского на Западе».

Традиционно в Ярославле организаторами первомайских шествий выступали профсоюзы совместно с "Единой Россией", отдельные акции проводила КПРФ. С начала пандемии коронавируса мероприятия не проводились из-за санитарных ограничений.

Антон Голицын