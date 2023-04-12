В Уфе отменили концерт певицы Дианы Арбениной

В Уфе отменили концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, который должен был состояться 18 апреля в «Уфа-Арене». Новая дата пока не назначена, говорится в сообществе организаторов уфимского концерта в «ВКонтакте».

Ранее концерты певицы перенесли в Казани и Ижевске. Вчера стало известно, что выступления не состоятся также в Перми, Чебоксарах, Ульяновске и Тольятти, где музыканты должны были выступать с 12 по 17 апреля. Информация о переносах опубликована на официальном сайте группы, причина отмены запланированных концертов не называется.

Как писал «Ъ», в начале апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру для проверки Дианы Арбениной по административной статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3. КоАП РФ). В его обращении сказано, что певица «неоднократно критиковала принятые государственным и органами, и президентом РФ решения и политику» в отношении спецоперации на Украине.

Карина Мамаева

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