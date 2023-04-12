«Это серьезная мотивация рожать в более молодом возрасте»

В Минздраве предлагают законодательно ограничить репродуктивный возраст женщины для рождения ребенка с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Идею подали эксперты ведомства на круглом столе о проблемах рождаемости, прошедшем в Совете Федерации. Возраст женщины сочли серьезным фактором, который многократно снижает шансы на наступление беременности. К тому же, по мнению экспертов, с годами у женщин многократно увеличивается риск патологического течения беременности и различных заболеваний у детей. О том, насколько оправданна такая инициатива, «Ъ-Кубань» рассказала краснодарский врач акушер-гинеколог, репродуктолог, управляющий OXY-center и City Clinic Виола Скопец.



Виола Скопец

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«В соответствии с российским законодательством Минздрав определяет те или иные порядки оказания медицинской помощи. Приказ №803н министерства здравоохранения говорит о том, в данном виде медицинской помощи — вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) — для лечения бесплодия эмбрион может быть пересажен женщине любого возраста.

Как показывают результаты исследований, уже с 35 лет женщины, планирующие беременность, находятся в группе риска. Для женщин более старшего репродуктивного возраста — от 40 лет и выше — риск развития различных заболеваний у плода, в том числе генетических, еще выше. И неважно, самостоятельно или по программе ВРТ возрастная женщина забеременела. Сегодня мы наблюдаем высокий процент детей с аутизмом, гипервозбудимых детей. Есть те, которые, к сожалению, уже в раннем возрасте имеют эндокринные, неврологические заболевания.

И если законодательное ограничение репродуктивного возраста станет серьезной мотивацией для супружеских пар рожать в более молодом возрасте, то государство достигнет своей цели. И я поддерживаю государство в этом плане.

Более того, считаю, что и за счет личных средств граждан в частной медицине тоже нужно ограничить репродуктивный возраст. Один из принципов медицины — не навредить. В данном случае не навредить матери и ребенку. И если исследования доказывают высокий процент осложнений беременности у старшей возрастной группы, то именно этот постулат и преследуется.

Будем говорить откровенно: данная инициатива однозначно скажется на работе клиник, работающих по программам ВРТ. Но это совсем небольшая доля. Приоритетнее, чтобы у женщины и мужчины родился здоровый ребенок. Поэтому мы готовы потерять единичных пациентов во благо жизни и здоровья российских граждан».

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