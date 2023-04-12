В Перми выдано разрешение на строительство дома возле женского следственного изолятора

Региональное ГУФСИН получило разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на ул. Соликамской, 246а к1, 2. Как сообщается в реестре разрешений на сайте краевого минимущества, документация была выдана ведомству 3 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дом, предназначенный для сотрудников краевого ГУФСИН, разместится возле женского следственного изолятора №5. Территория под застройку располагается на одном участке в 6,49 га с изолятором.

О планах ГУФСИН по Пермскому краю построить дом для своих сотрудников стало известно в 2020 году. Тогда представители управления сообщали на заседании комиссии по землепользованию и застройке, что возведение дома позволит значительно снизить потребность организации в жилье и улучшить условия проживания сотрудников.

Новостройка будет рассчитана на 56 квартир. Жилье в новостройке на ул. Соликамской, 246а станет ведомственным, с последующей возможностью для приватизации. В конце 2022 года ГУФСИН проводило аукцион на строительство 9-этажного ведомственного дома, но так и не нашло подрядчика из-за отсутствия заявок участников, писало 59.ru.