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Коммерсантъ FM
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«Киевская площадь» обзаведется жильем

Компания привлекла ГК «Самолет» к застройке бывшего рынка «Эмерал»

ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева нашла партнера по застройке выкупленной еще в 2015 году территории бывшего рынка «Эмерал» на юге Москвы. Им стала ГК «Самолет», где у господина Нисанова есть доля в 10%. Совместно компании планируют построить на площадке почти 850 тыс. кв. м жилья, торговых и офисных площадей. Эксперты оценивают инвестиции в такой проект до 80 млрд руб., а выручка от продажи может быть на 34% больше затрат.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ГК «Самолет» реализует первый совместный проект с группой «Киевская площадь», рассказали «Ъ» в компаниях.

На территории 28,4 га в районе Восточное Бирюлево на юге Москвы будет построено 849 тыс. кв. м недвижимости, из которых 647 тыс. приходится на жилье.

Проект предусматривает торговые, деловые объекты и социальную инфраструктуру. Строительством займется ГК «Самолет».

ГК «Самолет» — один из крупнейших застройщиков страны, объем текущего строительства которого, по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», составляет 3 млн кв. м. На 30 июня 2022 года активы «Самолета» оценивались в 634,7 млрд руб., включая земельный банк объемом 34,2 млн кв. м реализуемой площади и бренд стоимостью 35,9 млрд руб. В 2022 году выручка девелопера выросла на 49%, до 194,9 млрд руб., чистая прибыль — на 57%, до 22,2 млрд руб. Основными владельцами застройщика выступают экс-миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин, бизнесмен Павел Голубков и совладелец ГК «Киевская площадь» Год Нисанов, выкупивший в 2021 году 10% акций компании. Также среди известных бенефициаров компании — брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Максим, которому принадлежит 25% в одной из «дочек» группы — «Самолет две столицы».

ГК «Киевская площадь» — крупнейший владелец коммерческой недвижимости в России. В портфеле компании сосредоточены, в частности, столичный рынок «Фудсити» на 930 тыс. кв. м и торгцентр «Европейский» на западе Москвы площадью 180 тыс. кв. м. По подсчетам Forbes, в 2022 году доход компании от аренды составил $1,66 млрд. Группа контролируется Годом Нисановым и Зарахом Илиевым.

Планы по застройке площадки в Восточном Бирюлеве неоднократно менялись.

Исходно там находился рынок «Эмерал», но после визита мэра Москвы Сергея Собянина в 2010 году его собственникам, братьям Алексею, Владимиру и Симону Юсуфовым, пришлось его закрыть. В 2011 году на участке мэрия согласовала строительство многофункционального комплекса, но он так и не был реализован. В 2015 году объект был выкуплен за 1,5 млрд руб. «Киевской площадью», а в 2019 году Год Нисанов анонсировал строительство на этом месте тематического парка Ferrari World по аналогии с проектом в Абу-Даби. В 2021 году «Ъ» стало известно о планах ГК «Киевская площадь» построить на этой площадке складской комплекс площадью 100 тыс. кв. м (см. «Ъ» от 23 сентября 2021 года).

В новом проекте ГК «Самолет» ставит задачу реализовать первый проект в Москве со смешанным типом жилья и долей нежилых помещений около 25–30% от продаваемой площади за счет продуманного ритейла и образования, отмечает управляющий партнер компании «Самолет Москва» Андрей Иваненко. По подсчетам директора департамента девелопмента земли Nikoliers Тимура Рывкина, инвестиции в такой проект составят 75–85 млрд руб., выручка от продажи жилья — 120–130 млрд руб.

По мнению эксперта, это взаимовыгодное сотрудничество: ГК «Самолет» не потребуется крупных инвестиций на приобретение площадки, а «Киевская площадь» сможет увеличить доход от реализации площадки за счет участия в совместной реализации с девелопером, имеющим опыт работы в сегменте комфорт-класса.

Однако начинать жилые проекты сейчас может быть рискованно. В 2022 году, по данным Dataflat.ru, падение продаж в новостройках Москвы достигло 22%, до 3 млн кв. м.

Дарья Андрианова

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