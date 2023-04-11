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Коммерсантъ FM
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В АТОР не исключают возвращения программы детского кэшбека на путешествия

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин сообщил, что правительство анализирует ситуацию с программой кэшбека на детские путешествия. По его словам, перезапуск программы возможен.

«Множество общественных организаций лоббируют тему детского кешбэка, и если по взрослому кешбэку правительство дало понять, что ждать нечего, то по детскому есть какие-то варианты. Анализ ситуации будет продолжен в апреле, деталей мы пока не знаем»,— сказал Сергей Ромашкин «Интерфаксу».

По его словам, программа кэшбека в прошлые годы «была чересчур объемной». «Полагаю, можно обсуждать снижение процента по детскому кешбэку»,— добавил господин Ромашкин. Он дополнил, что основные продажи туров с кэшбеком приходились на лагеря отдыха, а не на турагентов и туроператоров.

Программа кэшбека на детские путешествия действовала с 2021 по 2022 год. Родители могли вернуть до 50% стоимости от стоимости путевки в лагеря отдыха. Максимальная сумма кэшбека составляла 20 тыс. руб.

Олеся Павленко

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