Авиакомпания «Геликс» возобновит полеты на Маньпупунер

Авиаперевозчик «Геликс» в летнем сезоне планирует открыть совместно с туроператорами экскурсионные полеты на плато Маньпупунер (геологический памятник в республике Коми). Об этом рассказал гендиректор компании Вадим Балдин. По словам господина Балдина, вылеты планируется осуществлять на вертолетах Ми-8 из поселка Ныроб Чердынского округа. Как отметил господин Балдин, в прошлом году «Геликс» не доработал до конца сезона, поскольку воздушное судно, задействованное на полетах, было перебазировано из Ныроба в Сургут. Также господин Вадим Балдин не исключил, что при наличии спроса могут открыться экскурсионные авиамаршруты по другим направлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Авиакомпания «Геликс» занимается вертолетными и грузовыми перевозками. В ее парке находятся пять вертолетов Ми-8 различных модификаций и четыре самолета Ил-76.