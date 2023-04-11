Умер израильский писатель Меир Шалев

Израильский писатель и публицист, классик современной израильской литературы Меир Шалев, умер на 75-м году жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Меир Шалев в 2015 году

Фото: Jan Woitas / picture alliance / Getty Images Меир Шалев в 2015 году

Фото: Jan Woitas / picture alliance / Getty Images

Его произведения переведены на десятки языков мира. Российский читатель знаком с его «Русским романом» и другими произведениями.

Меир Шалев — ровесник государства Израиль. Он родился в 1948 году и в этом июле должен был отпраздновать свой юбилей.

«Как жаль, что у нас больше нет необходимого ожидания очередной новой книги Меира Шалева, которая выйдет в свет и изменит нашу жизнь, сделает ее богаче, полнее. Как грустно, что мы не сможем отпраздновать предстоящий День независимости вместе с ним, родившимся в 1948 году»,— сказал в связи со смертью писателя президент Израиля Ицхак Герцог.

Меир Шалев родился в 1948 году в мошаве Нахалаль. В 1966 году был призван в Армию обороны Израиля. Принимал участие в Шестидневной войне и был ранен. Учился в Еврейском университете в Иерусалиме. Свой первый роман, «Русский роман», он выпустил в 1988 году.

Марианна Беленькая