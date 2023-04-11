Дмитрий Квартальнов закатился в Минск

Известный российский тренер Дмитрий Квартальнов после длившегося год перерыва вернулся к работе на элитном уровне. Квартальнов, карьера которого полна успехов с топ-клубами в регулярных чемпионатах и осечек в play-off, возглавил пытающееся избавиться от статуса середняка Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» и сборную Белоруссии, как и российская команда, отстраненную от международных соревнований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководство минского «Динамо» надеется, что благодаря Дмитрию Квартальнову клуб сумеет избавиться от статуса середняка

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Руководство минского «Динамо» надеется, что благодаря Дмитрию Квартальнову клуб сумеет избавиться от статуса середняка

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) и минское «Динамо» объявили о назначении на пост главного тренера национальной белорусской команды и клуба, являющегося базовым для нее, известного российского специалиста Дмитрия Квартальнова. 57-летний Квартальнов сменил на обоих постах канадца Крейга Вудкрофта, занимавшего их с 2019 года. В интервью официальному сайту ФХБ, Дмитрий Квартальнов подтвердил, что рассматривал поступившее ему предложение «комплексно», то есть хотел «возглавить не только "Динамо", но и национальную команду», уточнив, что для него «очень интересно выйти на международный уровень в качестве главного тренера сборной».

Правда, в ближайшие месяцы «международный уровень», о котором говорит Дмитрий Квартальнов, будет весьма специфическим. Белорусская сборная, как и российская, после начала специальной военной операции на Украине была отстранена от участия в турнирах Международной федерации хоккея (IIHF), которая недавно продлила отстранение по крайней мере еще на один сезон. Таким образом, белорусы и россияне смогут снова сыграть на чемпионате мира не раньше 2025 года.

В ближайшее время им придется ограничиваться полуофициальными или товарищескими матчами, такими как ожидающее Дмитрия Квартальнова в новой роли турне сборной Белоруссии, которое пройдет с 2 по 16 мая.

В его рамках она проведет встречи с российской и казахстанской командами в Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске. С теми же соперниками белорусы играли в декабре прошлого года на Кубке «Первого канала» в Москве. На нем белорусам удалось одержать неожиданную победу, одолев в решающем матче хозяев турнира.

Задачи Дмитрия Квартальнова в минском «Динамо» примерно понятны. Менеджмент клуба, застывшего в статусе малозаметного середняка Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), наверняка хочет хотя бы слегка приподнять его потолок. Пока им остается стартовый раунд Кубка Гагарина. В текущем сезоне, а также в двух, ему предшествовавших, динамовцы пробивались в play-off, но неизменно сразу же сходили с дистанции, столкнувшись с одним из фаворитов — петербургским СКА. Правда, в этом году они впервые уступили ему в борьбе — в шести матчах.

Под реализацию целей «Динамо» пригласило тренера с довольно парадоксальным послужным списком. Дмитрий Квартальнов долго работал с грандами КХЛ, но результаты его работы выглядят чрезвычайно неоднозначными.

В 2014 году он занял пост наставника ЦСКА. В трех сезонах под руководством Дмитрия Квартальнова армейцы финишировали первыми в регулярном чемпионате, но никак не могли конвертировать эти показатели в успехи в play-off. В 2015 году они выбыли в полуфинале, умудрившись потерпеть поражение от СКА, ведя в серии со счетом 3:0. В 2016 году ЦСКА в финале не справился с магнитогорским «Металлургом», а в 2017-м в четвертьфинале — с котировавшимся гораздо ниже «Локомотивом».

Из столичного клуба Дмитрий Квартальнов ушел как раз в ярославский, а потом очутился в еще одной топовой команде — «Ак Барсе». Там армейская история практически повторилась. С Квартальновым казанцы дважды подряд занимали верхнюю строчку в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата, однако до Кубка Гагарина не добирались. В 2020 году КХЛ из-за пандемии коронавируса остановила play-off после первого раунда, а в 2021-м «Ак Барс» срезался в полуфинале на «Авангарде». Наконец, в третьем сезоне Дмитрия Квартальнова в этом клубе с ним случилось что-то вроде катастрофы. «Ак Барс» посредственно отыграл «регулярку», а Кубок Гагарина завершился для него на самом старте — проигрышем тому же «Авангарду», после которого тренер был отправлен в отставку.

Алексей Доспехов