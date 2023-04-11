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Дмитрий Квартальнов закатился в Минск

Известный российский тренер возглавил «Динамо» и сборную Белоруссии

Известный российский тренер Дмитрий Квартальнов после длившегося год перерыва вернулся к работе на элитном уровне. Квартальнов, карьера которого полна успехов с топ-клубами в регулярных чемпионатах и осечек в play-off, возглавил пытающееся избавиться от статуса середняка Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» и сборную Белоруссии, как и российская команда, отстраненную от международных соревнований.

Руководство минского «Динамо» надеется, что благодаря Дмитрию Квартальнову клуб сумеет избавиться от статуса середняка

Руководство минского «Динамо» надеется, что благодаря Дмитрию Квартальнову клуб сумеет избавиться от статуса середняка

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Руководство минского «Динамо» надеется, что благодаря Дмитрию Квартальнову клуб сумеет избавиться от статуса середняка

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) и минское «Динамо» объявили о назначении на пост главного тренера национальной белорусской команды и клуба, являющегося базовым для нее, известного российского специалиста Дмитрия Квартальнова. 57-летний Квартальнов сменил на обоих постах канадца Крейга Вудкрофта, занимавшего их с 2019 года. В интервью официальному сайту ФХБ, Дмитрий Квартальнов подтвердил, что рассматривал поступившее ему предложение «комплексно», то есть хотел «возглавить не только "Динамо", но и национальную команду», уточнив, что для него «очень интересно выйти на международный уровень в качестве главного тренера сборной».

Правда, в ближайшие месяцы «международный уровень», о котором говорит Дмитрий Квартальнов, будет весьма специфическим. Белорусская сборная, как и российская, после начала специальной военной операции на Украине была отстранена от участия в турнирах Международной федерации хоккея (IIHF), которая недавно продлила отстранение по крайней мере еще на один сезон. Таким образом, белорусы и россияне смогут снова сыграть на чемпионате мира не раньше 2025 года.

В ближайшее время им придется ограничиваться полуофициальными или товарищескими матчами, такими как ожидающее Дмитрия Квартальнова в новой роли турне сборной Белоруссии, которое пройдет с 2 по 16 мая.

В его рамках она проведет встречи с российской и казахстанской командами в Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске. С теми же соперниками белорусы играли в декабре прошлого года на Кубке «Первого канала» в Москве. На нем белорусам удалось одержать неожиданную победу, одолев в решающем матче хозяев турнира.

Задачи Дмитрия Квартальнова в минском «Динамо» примерно понятны. Менеджмент клуба, застывшего в статусе малозаметного середняка Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), наверняка хочет хотя бы слегка приподнять его потолок. Пока им остается стартовый раунд Кубка Гагарина. В текущем сезоне, а также в двух, ему предшествовавших, динамовцы пробивались в play-off, но неизменно сразу же сходили с дистанции, столкнувшись с одним из фаворитов — петербургским СКА. Правда, в этом году они впервые уступили ему в борьбе — в шести матчах.

Под реализацию целей «Динамо» пригласило тренера с довольно парадоксальным послужным списком. Дмитрий Квартальнов долго работал с грандами КХЛ, но результаты его работы выглядят чрезвычайно неоднозначными.

В 2014 году он занял пост наставника ЦСКА. В трех сезонах под руководством Дмитрия Квартальнова армейцы финишировали первыми в регулярном чемпионате, но никак не могли конвертировать эти показатели в успехи в play-off. В 2015 году они выбыли в полуфинале, умудрившись потерпеть поражение от СКА, ведя в серии со счетом 3:0. В 2016 году ЦСКА в финале не справился с магнитогорским «Металлургом», а в 2017-м в четвертьфинале — с котировавшимся гораздо ниже «Локомотивом».

Из столичного клуба Дмитрий Квартальнов ушел как раз в ярославский, а потом очутился в еще одной топовой команде — «Ак Барсе». Там армейская история практически повторилась. С Квартальновым казанцы дважды подряд занимали верхнюю строчку в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата, однако до Кубка Гагарина не добирались. В 2020 году КХЛ из-за пандемии коронавируса остановила play-off после первого раунда, а в 2021-м «Ак Барс» срезался в полуфинале на «Авангарде». Наконец, в третьем сезоне Дмитрия Квартальнова в этом клубе с ним случилось что-то вроде катастрофы. «Ак Барс» посредственно отыграл «регулярку», а Кубок Гагарина завершился для него на самом старте — проигрышем тому же «Авангарду», после которого тренер был отправлен в отставку.

Алексей Доспехов

  • Газета «Коммерсантъ» №63 от 12.04.2023, стр. 12

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