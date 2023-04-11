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Коммерсантъ FM
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Российский аналог Instagram привлек 300 млн руб. частных инвестиций

Соцсеть Looky привлекла 300 млн руб. от частных инвесторов. Средства планируется направить на доработку функционала, привлечение пользователей, работу с блогерами, говорится в пресс-релизе компании (есть у «Ъ»).

«Помимо этого, команда займется интеграцией крупнейших российских маркетплейсов, созданием инструментов для продвижения и продажи товаров и услуг на своей платформе»,— отмечается в сообщении.

Советником Looky по привлечению инвестиций выступила компания «Восход Капитал». Она помогла, как отмечается в пресс-релизе, «достичь договоренностей о дополнительном финансировании российскими частными инвесторами». Сами инвесторы не раскрываются.

Looky объявила о выходе на российский рынок в декабре 2022 года. Соцсеть позиционирует себя как аналог Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Компания планирует к 2024 году получить не менее 10% российских пользователей Instagram.

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