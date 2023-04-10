Экономия утекла в трубу

Суды в Москве отменили решение Федерального казначейства, требовавшего от Главного управления строительства Краснодарского края вернуть в бюджет 690 млн руб. Ревизоры утверждали, что средства были выплачены подрядчику незаконно, поскольку он сэкономил на трубах при прокладке двух водоводов. Эксперты считают, что отстоять свою позицию казначейству не позволили действующие механизмы закона о контрактной системе, который, очевидно, требует корректировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подрядчику удалось сэкономить на трубах для магистральных трубопроводов, снабжающих питьевой водой побережье Краснодарского края

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Подрядчику удалось сэкономить на трубах для магистральных трубопроводов, снабжающих питьевой водой побережье Краснодарского края

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Московского округа постановил оставить без изменения решение Девятого арбитражного апелляционного суда, отменившего предписание Федерального казначейства о взыскании с Главного управления строительства Краснодарского края (ГУСКК) в бюджет РФ 690 млн руб. Необходимость возврата выделенных ГУСКК средств ревизоры обосновали тем фактом, что деньги якобы были незаконно потрачены при оплате подрядчику работ по проектированию и реализации различных этапов прокладки Троицкого и Ейского групповых водоводов. Однако судьи не поддержали позицию ведомства, сообщается в арбитражной картотеке.

Масштабная реконструкция Троицкого, Ейского и Таманского магистральных водоводов стартовала на Кубани в 2018 году. До конца 2022 года было проложено 70 км сетей. Эти объекты позволят бесперебойно снабжать водой порядка миллиона жителей Геленджика, Новороссийска, Крымска, а также Таманского полуострова. Завершить работы планируется до конца 2024 года.

Как следует из судебных документов, в 2019–2020 годах ГУСКК заключило пять госконтрактов на проектирование и прокладку групповых водопроводов на общую сумму свыше 2,1 млрд руб. По итогам электронных аукционов подрядчиком стало ООО «Прогрессор». В 2021 году Федеральное казначейство провело внеплановую выездную проверку и выявило, что при размещении госзаказа на стальные электросварные трубы ГУСКК завысило начальную максимальную цену контракта (НМЦК) и применило неверную методику ее расчета. Также контролеры указали, что заказчик принял и оплатил выполненные работы с нарушением, потому что субподрядчик и подрядчик закупили трубы на Выксунском металлургическом заводе из Нижнего Новгорода дешевле, нежели это было предусмотрено контрактом. Исходя из этого, казначейство пришло к выводу, что бюджетные средства израсходованы неправомерно.

Главное управление строительства края попыталось оспорить предписание органа финансового контроля в Арбитражном суде Москвы, но проиграло в иске, однако в апелляции предписание казначейства признали незаконным, что подтвердил окружной суд, оставив кассационную жалобу федерального ведомства без удовлетворения.

В юридической компании Enforce Law Company, представляющей интересы краснодарского заказчика, считают, что казначейство применило неверную методику расчета НМЦК. По словам юриста фирмы Дарьи Елисеевой, ГУСКК отстаивало позицию, в соответствии с которой цена контракта была фиксированной, а подрядчики вправе получать экономию в результате исполнения контракта.

«Казначейство заявляло, что разница между сметной и реальной стоимостью труб не может являться экономией подрядчика, потому что качество материала значительно хуже. Нам же удалось доказать, что замена материалов была согласована и произведена с целью существенного улучшения эксплуатационных характеристик объекта, при этом по качеству материалы превосходят техническое решение, предложенное в проектной документации. Все объекты введены в эксплуатацию без потерь по качеству, поэтому нет оснований для снижения выплат подрядчику по контракту с твердой ценой»,— говорит госпожа Елисеева.

Эксперт по госзакупкам Станислав Сыс считает, что данное дело демонстрирует слабые стороны ФЗ №44. «Цели контрактной системы — повышение эффективности закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений, а также развитие добросовестной конкуренции. Данный случай является наглядной "методической рекомендацией" по осваиванию бюджетных средств с максимальным извлечением прибыли в рамках закона»,— говорит он.

Юрист отмечает, что на данном примере хорошо видно, что расчет начальной максимальной цены контракта возможно произвести так, что часть бюджетных средств, освоенных подрядчиком, можно обосновать как его экономию. «Если на стадии расчета НМЦК внести обоснованные ценовые предложения, то и цену можно искусственно завысить, а если этот расчет еще и подтвердить выводами экспертной организации, как это было сделано в данном случае, то доказать завышенность НМЦК и вовсе невозможно. В этой ситуации сотрудники казначейства указали на очевидную возможность извлечения необоснованной прибыли без явного нарушения норм, но их аргументация и привязка факта к букве закона оказались недостаточными. Думаю, такая практика является поводом для внесения соответствующих поправок в ФЗ №44»,— говорит господин Сыс.

Михаил Волкодав

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