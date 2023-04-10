ММЦ тасует собственников

Страховая компания «Газпром страхование» стала владельцем 40% дочерней структуры ООО «ММЦ» — ООО «ММЦ Профмедицина», специализирующегося на медобслуживании сотрудников промышленных предприятий. По мнению экспертов, компании данной сделкой восстанавливают исторические связи в контроле над активом. В 2022 году «Согаз» попал под санкции ЕС и снизил долю в «Газпром страховании» до 49%, а из сети клиник ООО «ММЦ», к которой относилась «ММЦ Профмедицина», полностью вышел.

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Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ «Ранее и «Газпром страхование», и большая доля «ММЦ Профмедицины» были частью одной страховой компании – «Согаза»

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В дочернюю структуру ООО «ММЦ» — ООО «ММЦ Профмедицина» — влилась СК «ООО Газпром Страхование» (Москва). Согласно данным ЕГРЮЛ, последняя приобрела долю в 40%. Запись зафиксирована 31 марта. ООО «Международный медицинский центр СОГАЗ» (ММЦ «СОГАЗ», Санкт-Петербург) в августе 2022 года было переименовано в ООО «Мой медицинский центр» (ММЦ). Ребрендинг произошел после смены собственников. До этого контрольный пакет компании в 51% держало АО «СОГАЗ» (Москва). После сделки доли распределились следующим образом: 25% — у Владислава Баранова (он же генеральный директор АО «Номеко»), 25% — у Инги Хабалаевой (генеральный директор ММЦ «СОГАЗ», занявшая пост 30 июня 2022 года), 25% — у Станислава Андреева (бенефициара компаний ООО «Веста» и ООО «Энт», занимающихся недвижимостью), 25% — у Андрея Обрезана (главный врач группы клиник, бывший совладелец АО «Номеко») (см. “Ъ” от 10.08.2022). На 10 апреля 2023 года, по данным «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru), собственники «ММЦ» остались прежними.

Одним из крупнейших проектов ММЦ в Ленобласти является находящийся в завершающей стадии строительства Высокотехнологичный многопрофильный медицинский комплекс (ВММК) во Всеволожском районе Ленобласти. Проект ВММК с объемом инвестиций 30 млрд рублей «СОГАЗ» и «Номеко» совместно реализовывали с 2019 года. Предполагается, что после введения в эксплуатацию в 2024 году им будет управлять дочерняя структура ММЦ — ООО «ММЦ Высокие технологии».

ММЦ «Профмедицина» специализируется на организации обследования работников предприятий и профосмотров, необходимых по требованию совместного приказа Минздрава и Минтруда РФ «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)». «ММЦ Профмедицина» имеет десять лицензий на медицинскую деятельность в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской и Ленинградской областях. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2021 году составила 3,3 млрд рублей, прибыль — 544,9 млн рублей.

В СК «Газпром Страхование» и ООО «ММЦ» не ответили на запросы «Ъ-СПб» по поводу целей сделок и совместных планов развития медицинского актива. Однако эксперты не видят в данном распределении долей ничего удивительного. «Речь идет о восстановлении исторических связей с установлением контроля и сохранением функционала данной организации»,— комментирует Денис Перепелица, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова.

«Ранее и "Газпром страхование", и большая доля "ММЦ Профмедицина" были частью одной страховой компании — "Согаза", который на тот момент был страховщиком "Газпрома". Но поскольку в 2022 году "Согаз" попал под санкции ЕС, начались движения активов внутри холдинга. Так, "Согаз" снизил долю в "Газпром страховании" до 49%, а из "ММЦ Профмедицина" вообще вышел полностью. Это было вызвано тем, что иностранные партнеры вряд ли стали бы работать со страховой компанией, попавшей под санкции, к "Газпрому" же претензий не было. Однако они по-прежнему входят в одну страховую группу. Резонно предположить, что произошедшая сделка — просто очередная перетасовка активов, которую компании вынуждены производить для противодействия санкциям. Скорее всего, на состояние дел в отрасли это не скажется»,— полагает основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

«Инвесторы принимают участие в подобных медицинских проектах, но возможность доступа к таким проектам исторически ограничена и фактически доступна небольшому кругу формально и неформально аффилированных лиц»,— подытожил господин Перепелица.

Алла Михеенко