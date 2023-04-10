Главный бухгалтер останется в своей пирамиде

Санкт-Петербургский городской суд вчера, 10 апреля, оставил под домашним арестом главного бухгалтера КПО «Юнион Финанс» Наталью Юлгушеву, которая проходит в качестве одной из обвиняемых по делу о создании финансовой пирамиды. Потерпевшие, следствие и прокуратура настаивали на помещение Юлгушевой в изолятор, однако суд посчитал их доводы недостаточными для изменения меры пресечения. Юлгушеву вместе с другими фигурантами подозревают в хищении у вкладчиков не менее 18,5 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемая в финансовых махинациях, главный бухгалтер КПО «Юнион Финанс» Наталья Юлгушева (справа) во время продления меры пресечения в Санкт-Петербургском Городском суде

Фото: Егор Сорокин Подозреваемая в финансовых махинациях, главный бухгалтер КПО «Юнион Финанс» Наталья Юлгушева (справа) во время продления меры пресечения в Санкт-Петербургском Городском суде

Фото: Егор Сорокин

Ранее подозреваемая частично признала свою вину. С марта прошлого года она находится под домашним арестом. В суде Юлгушева сообщила, что с ее стороны за весь период не было нарушений условий исполнения меры пресечения. Гособвинителю также не удалось убедить апелляционный суд в обратном. Решение было принято в пользу Юлгушевой.

17 марта 2022 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 14 мая членов руководства компании Алексея Бескоровайного и Юрия Павленко. Еще один фигурант — Максим Гармашев — пошел на сотрудничество со следствием и находится сейчас под подпиской о невыезде. Главный фигурант — Сергей Темеров, который ранее пытался сделать политическую карьеру в качестве мундепа, находится сейчас в розыске.

По мнению следствия, с 2015 года по 2022 год Темеров, Павленко, Юлгушева, Бескоровайный и Гармашев объединились в ОПГ, действуя под видом «Кооператива Потребительское общество "Юнион Финанс"». Обвинение считает, что в Петербурге и Ленобласти они находили граждан, большинство из которых пожилые люди, и убеждали вступить в их кооператив в качестве пайщиков. Потерпевшим после внесения добровольного взноса сулили доход до 18% годовых. Полученные инвестиции организаторы обещали вкладывать в развитие собственных бизнес-проектов.

В материалах дела говорится, что соучастники за шесть лет получили в кассу КПО свыше 18,5 млн рублей, при этом обещанные деньги пайщикам в полной мере так и не были возвращены.

Как сообщает “Ъ”, Банк России включил «Юнион Финанс» в список организаций с признаками нелегальной деятельности в июле 2021 года. Сама компания только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области имела семь офисов, а также сеть региональных отделений в Крыму и СЗФО. Пострадавшие от «Юнион Финанс» также есть в Архангельской, Мурманской областях, в Крыму и Ставропольском крае.

Андрей Кучеров